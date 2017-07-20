كشف مقربون من الجندي الأردني السابق أحمد الدقامسة، أن الأخير عقد قرانه على زوجة ثانية، في حين انهالت عليه التبريكات والتهنئة من البعض، بينما تساءل البعض الآخر عن الأسباب التي تجعل الدقامسة يتخلى عن زوجته التي انتظرته طوال 20 عاما.

ووفقا لصحيفة “رأي اليوم”، فقد جاء عقد قران الدقامسة بعد نحو ثلاثة أشهر من إطلاق سراحه، بعد أن أنهى محكوميته في قضية قتله لسبع مجندات اسرائيليات في حادثة شهيرة قرب منطقة الباقورة في آذار/مارس 1997.

وكان الدقامسة واجه عقوبة الحبس المؤبد بعد اتهامه بقتل 7 إسرائيليات عام 1997، وأكد الدقامسة وقتها بأنه أجبر على فتح النار على الفتيات عندما استهزأن به أثناء تأديته الصلاة.

وشهدت السنوات الأخيرة من محكومية الدقامسة، مطالبات شعبية بالإفراج عنه، وكان اسم الدقامسة يتردد في أغلب الفعاليات الشعبية والمظاهرات الاحتجاجية.

واستقبل الدقامسة فور خروجه من السجن معظم وجهاء المملكة واصفينه بالبطل، ومعربين عن تضامنهم معه.

Also published on Medium.