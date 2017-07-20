أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز, مساء الخميس, عدداً من الأوامر الملكية تضمنت ما يلي..
– إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.
– ضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن لرئاسة أمن الدولة.
– ضم الإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني لرئاسة أمن الدولة.
– ينقل إلى رئاسة أمن الدولة كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية.
– يكون وزير الداخلية عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
– إنشاء ناد باسم “نادي الإبل” بإشراف ولي العهد ويعين المشرف العام على النادي ومجلس الإدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية برئاسة ولي العهد.
– إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا برئاسة ولي العهد ويعين الرئيس وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- تعيين الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيساً لـرئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة.
- تعيين عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز العيسى مساعداً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.
- تعيين عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز العيسى مساعداً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.
- تعيين بدر محمد عبدالعزيز بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد للشؤون الخاصة لسموه بمرتبة وزير.
- يكون رئيس أمن الدولة عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
– تعيين محمد عبدالله إبراهيم القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
– إنشاء ناد باسم ” نادي الصقور” بإشراف ولي العهد ويعين المشرف العام على النادي ومجلس الإدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- إعفاء سليمان نايف الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه.
– تعيين ثامر نبيل نصيف رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة.
– إعفاء الفريق أول حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه.
- ترقية الفريق ركن سهيل المطيري لرتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيساً للحرس الملكي.
– ترقية الفريق خالد قرار الحربي إلى رتبة فريق أول.
– ترقية اللواء الركن مفلح سليم العتيبي لرتبة فريق ركن.
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