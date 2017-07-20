أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز, مساء الخميس, عدداً من الأوامر الملكية تضمنت ما يلي..

– ‏إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

– ضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن لرئاسة أمن الدولة.

– ضم الإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني لرئاسة أمن الدولة.

– ‏ينقل إلى ‫رئاسة أمن الدولة كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة ‫بوزارة الداخلية.

– ‏‏يكون وزير ‫الداخلية عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

– إنشاء ناد باسم “‫نادي الإبل” بإشراف ‫ولي العهد ويعين المشرف العام على النادي ومجلس الإدارة بأمر من رئيس ‫مجلس الوزراء.

‏- إنشاء هيئة تطوير بوابة ‫الدرعية برئاسة ‫ولي العهد.

– إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا برئاسة ‫ولي العهد ويعين الرئيس وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس ‫مجلس الوزراء.

‏- تعيين الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيساً لـرئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة.

‏- تعيين عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز العيسى مساعداً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.

‏- تعيين عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز العيسى مساعداً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.

‏- تعيين بدر محمد عبدالعزيز بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد للشؤون الخاصة لسموه بمرتبة وزير.

‏- يكون رئيس أمن الدولة عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

– ‏تعيين محمد عبدالله إبراهيم القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

– ‏ إنشاء ناد باسم ” ‫نادي الصقور” بإشراف ‫ولي العهد ويعين المشرف العام على النادي ومجلس الإدارة بأمر من رئيس ‫مجلس الوزراء.

‏- إعفاء سليمان نايف الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه.

– تعيين ثامر نبيل نصيف رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة.

– إعفاء الفريق أول حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه.

‏- ترقية الفريق ركن سهيل المطيري لرتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيساً للحرس الملكي.

– ترقية الفريق خالد قرار الحربي إلى رتبة فريق أول.

– ترقية اللواء الركن مفلح سليم العتيبي لرتبة فريق ركن.

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