أصدر العاهل السعودي بن عبدالعزيز, مساء الخميس, عدداً من الأوامر الملكية تضمنت ما يلي..

 

– ‏إنشاء جهاز باسم رئاسة يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس .

 

– ضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن لرئاسة أمن الدولة.

 

– ضم الإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني لرئاسة أمن الدولة.

 

– ‏ينقل إلى ‫رئاسة أمن الدولة كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة ‫بوزارة الداخلية.

 

– ‏‏يكون وزير ‫الداخلية عضواً في .

 

– إنشاء ناد باسم “‫نادي الإبل” بإشراف ‫ولي العهد ويعين المشرف العام على النادي ومجلس الإدارة بأمر من رئيس ‫مجلس الوزراء.

 

‏- إنشاء هيئة تطوير برئاسة ‫ولي العهد.

 

– إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا برئاسة ‫ولي العهد ويعين الرئيس وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس ‫مجلس الوزراء.

 

‏- تعيين الفريق الأول رئيساً لـرئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة.

 

‏- تعيين مساعداً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.

 

‏- تعيين عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز العيسى مساعداً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.

 

‏- تعيين بدر محمد عبدالعزيز بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد للشؤون الخاصة لسموه بمرتبة وزير.

 

‏- يكون رئيس أمن الدولة عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

 

– ‏تعيين محمد عبدالله إبراهيم القويز رئيساً لمجلس بمرتبة وزير.

 

– ‏ إنشاء ناد باسم ” ‫نادي الصقور” بإشراف ‫ولي العهد ويعين المشرف العام على النادي ومجلس الإدارة بأمر من رئيس ‫مجلس الوزراء.

 

‏- إعفاء سليمان نايف الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه.

 

– تعيين ثامر نبيل نصيف رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة.

 

– إعفاء الفريق أول حمد العوهلي رئيس من منصبه.

 

‏- ترقية الفريق ركن سهيل المطيري لرتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيساً للحرس الملكي.

 

– ترقية الفريق خالد قرار الحربي إلى رتبة فريق أول.

 

– ترقية اللواء الركن مفلح سليم العتيبي لرتبة فريق ركن.

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