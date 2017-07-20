ذكرت وكالة “الطلبة” الإيرانية أن أمرت السفير الإيراني عندها بمغادرة البلاد.

 

قالت وكالة أنباء “الطلبة” الإيرانية إن الكويت أمرت السفير الإيراني اليوم الخميس بمغادرة البلاد خلال 48 يوم في تصعيد لخلاف بعد قضية أوردت ضلوع “أطراف إيرانية” في خلية تجسس. بحسب رويترز.

 

وقالت الوكالة “تحت ضغط سياسات التدخل والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بتدخل … أعلنت الكويت… أن ، السفير الإيراني للكويت ينبغي أن يرحل عن البلاد خلال 48 ساعة.

 

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