رحبت الرئاسة التركية بقرار الدول المقاطعة لقطر (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) بما اعتبرته “إلغاء” طلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.

وقال المتحدث الرئاسي التركي، إبراهيم كالين، اليوم الخميس 20 يوليو/تموز، إن أنقرة ترحب بإلغاء دول المقاطعة الأربع لمطلبهم بإنهاء الوجود العسكري التركي بالدوحة، وذلك على خلفية تصريحات لوزيرة إماراتية.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة، اليوم، “نرحب بقرار دول المقاطعة لقطر إلغاء طلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، مشيراً إلى أن “تركيا دعت وما زالت تدعو إلى اعتماد الحوار في حل لأزمة”.

وأضاف كالين “التدخل التركي بدأ يفرز بعض النتائج، والمباحثات ستستمر بشأن الأزمة، لافتاً إلى أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة رسمية للخليج تبدأ من السعودية ويلتقي الملك السعودي ثم يذهب إلى الكويت وبعدها لقطر”.

يذكر أن وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولي الإمارتية، ريم بوقف، أكدت أن دول المقاطعة لقطر متمسكة بمطالبها دون أن تورد ضمنها مطلبهم السابق بإنهاء الوجود العسكري التركي في قطر.

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