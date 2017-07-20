كشف حساب المغرد السعودي الشهير “العهد الجديد” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, عن سفر الاعلامي السعودي الشهير جمال خاشقجي من المملكة قبل أيام بطريقة “غير رسمية”, بعدما منع من السفر من قبل السلطات السعودية.

وقال “العهد الجديد” في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, إن خاشقجي سافر عبر منفذ “رسمي” وسيسقر في أمريكا, مشيراً إلى أنه كان ممنوعا من السفر بأوامر ملكية ولكن-حسب العهد الجديد- كل شيء جرى من خلال رشوة دفعها خاشقجي. وفق قوله.

خرج جمال خاشقجي من البلد قبل أيام عبر منفذ رسمي (بطريقة غير رسمية) وسيستقر في أمريكا، علما أنه كان ممنوعا من السفر (ولكن كل شيء بالـ💵يمشي). — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 20, 2017

وكانت السلطات السعودية منعت الصحفي خاشقجي من الكتابة في الصحف، أو الظهور على شاشة التلفزيون وحضور المؤتمرات, بعد تصريحات أدلى بها خاشقجي خلال العرض الذي قدمه في واشنطن للأبحاث يوم 10 نوفمبر العام الماضي والذي انتقد فيه صعود دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.

وأزعج خاشقجي الذي كان مقربا من القصر الملكي, صناع القرار في المملكة العربية السعودية, الامر الذي “احرج” الديوان الملكي مما دعاه إلى اتخاذ قرارا بمنعه من الكتابة او الظهور على شاشات الفضائيات

واعتبر الديوان الملكي السعودي خاشقجي بانه لا يمثل حكومة المملكة العربية السعودية ولا يعكس مواقفها على أي مستوى، وآرائه لا تمثل سوى وجهة نظره الشخصية وليست وجهة نظر المملكة العربية السعودية.

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