كشف حساب المغرد السعودي الشهير “العهد الجديد” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, عن سفر الاعلامي السعودي الشهير من المملكة قبل أيام بطريقة “غير رسمية”, بعدما منع من السفر من قبل .

 

وقال “العهد الجديد” في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, إن خاشقجي سافر عبر “رسمي” وسيسقر في , مشيراً إلى أنه كان ممنوعا من السفر بأوامر ملكية ولكن-حسب العهد الجديد- كل شيء جرى من خلال رشوة دفعها خاشقجي. وفق قوله.

وكانت السلطات منعت الصحفي خاشقجي من الكتابة في الصحف، أو الظهور على شاشة التلفزيون وحضور المؤتمرات, بعد تصريحات أدلى بها خاشقجي خلال العرض الذي قدمه في واشنطن للأبحاث يوم 10 نوفمبر العام الماضي والذي انتقد فيه صعود لرئاسة الولايات المتحدة.

 

وأزعج خاشقجي الذي كان مقربا من الملكي, صناع القرار في المملكة العربية السعودية, الامر الذي “احرج” الديوان الملكي مما دعاه إلى اتخاذ قرارا بمنعه من الكتابة او الظهور على شاشات الفضائيات

 

واعتبر الديوان الملكي السعودي خاشقجي بانه لا يمثل حكومة المملكة العربية السعودية ولا يعكس مواقفها على أي مستوى، وآرائه لا تمثل سوى وجهة نظره الشخصية وليست وجهة نظر المملكة العربية السعودية.

 

 

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