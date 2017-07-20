“خاص- وطن”– كتب محمد النعامي”- صرح القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان, أن دولة الإمارات تعهدت بتقديم 10 ملايين دولار لغزة؛ في إطار المصالحة المجتمعية، التي نص عليها اتفاق المصالحة بين حماس والنائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح والذي يقود “التيار الإصلاحي في حركة فتح” ضمن التفاهمات التي جرت بين مصر وحركة حماس مؤخراً في القاهرة.

وتعتبر المصالحة المجتمعية خطوة أولى لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي يأتي ضمن تلك التفاهمات، والتي تعتبر صفحة جديدة بين مصر وحركة حماس بالشراكة مع محمد دحلان، إذ تساهم خلالها مصر بتخفيف الحصار عن غزة عن طريق فتح معبر رفح، وتخفيف أزمة الكهرباء عن طريق إدخال الوقود المصري، وتقوية خطوط الكهرباء المصرية المغذية للقطاع، وفي المقابل ضبط حماس لحدود غزة مع مصر، أما الدور الإماراتي سيكون على شكل دعم مالي، والذي سيكون ـ أيضاً عن طريق محمد دحلان؛ ما سيعطيه دورا مؤثر وشعبية كبيرة في غزة بعد خروجه منها عام 2007.

هذه التطورات في مواقف هذه الدولة تأتي بعد حقبة كبيرة من السياسة العدائية، بل وقبل فترة ليست بالبعيدة كانت مصر والإمارات من ضمن الدول الأربعة التي قطعت علاقتها بقطر، بزعمهم دعمها الإرهاب والتي من ضمنه علاقتها مع حركة حماس، المصنفة إرهابية لديهم، والآن ذات الدول تتعامل مع حماس وتدعم القطاع، هذا عدا عن علاقة النظام المصري القوية بإسرائيل والتي تشهد ازدهاراً منذ الانقلاب في مصر، إذ سجلت تلك الفترة أعلى معدلات التعاون الأمني بينهما حسب تصريح الإسرائيليين أنفسهم.

وبالعودة لدحلان فتاريخ علاقته السيئة مع حركة حماس لا يبشر بصدق نواياه، وهو الذي تعهد بإفشال حكم حماس عقب فوزها بانتخابات 2006، واتهم بالكثير من التصفيات في صفوف الحركة، عدا عن دوره الحالي في السياسة الإماراتية، فما الذي تغير في سياسات هذه الدول ودفعها لاتخاذ هكذا إجراءات تجاه غزة.

يرى مراقبون أن نوايا هذه الدول ايجابية ظاهريا، ولكنها تبطن أهداف غير معلنة، تتمحور في إدخال دحلان للسياسة الفلسطينية عن طريق غزة، وفي ذات الوقت تمكينه من التأثير على مجريات الأمور في القطاع، حسب ما يخدم السياسة الإمارتية، ومن جانب أخر دفع قطاع غزة تجاه مصر، حيث تصبح غزة تابعة بشكل كامل لمصر، في قضايا الكهرباء والتبادل التجاري والاقتصادي ما ينتج عنه انفصال بشكل كامل عن الضفة وعباس، ما سيجعل من هذا الواقع ورقة ضغط قوية تمكن مصر من التأثير على حماس في قضايا محورية، بالإضافة إلي احتوائها وتقنين نشاطها المسلح، وكل هذا بالتنسيق الكامل مع إسرائيل.

وكشف الخبير الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تسيفي برئيل، عن وجود خطة جديدة يجري التحضير لها الآن بين الإمارات ومصر وإسرائيل للتعامل مع قطاع غزة الذي تديره حركة “حماس”.

وأوضحت الصحيفة أن هدف هذا الاتفاق هو وضع محمد دحلان على رأس حكومة وحدة في القطاع، ورفع معظم الحصار عن القطاع من قبل مصر وإسرائيل.

وتحت عنوان “حماس في الفخ” استعرض الكاتب الإسرائيلي إيال زيسر، وهو مدير سابق لمركز “موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط”، في صحيفة “إسرائيل اليوم”، تصاعد الأزمات في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، والسيناريوهات المتاحة أمام حركة “حماس”.

ولفت زيسر إلى أن “حماس” باتت مستعدة الآن “لرفع الراية البيضاء وتسليم المفاتيح لمحمد دحلان، الذي يمكنه بدعم من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وربما أيضا من اسرائيل لسحب البساط تماماً من تحت أقدام حماس، وليس فقط الاكتفاء بمنصب رمزي في القطاع.”.

ومن الجدير ذكره أن ما دفع حماس لعقد التفاهمات مع مصر ودحلان، هو الوضع الإنساني في غزة الذي نتج عقد كامل من الحصار، بالإضافة إلي الإجراءات العقابية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي شملت خفض الرواتب بنسبة 30% لموظفي السلطة في غزة، وإحالة عدد كبير منهم إلى التقاعد المبكر، عدا عن منع التحويلات الطبية لفترة معينة، وتخفيض ساعات الكهرباء من الخطوط الإسرائيلية، وإغلاق عدد من المؤسسات الخيرية في القطاع.

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