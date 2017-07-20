محمد بن زايد ومحمد بن راشد

كشف رئيس تحرير صحيفة “الشرق” القطرية، صادق محمد العماري، عن وجود اختراق أمني كبير في قصر المسؤول الإماراتي الذي عقد فيه اجتماع التآمر لاختراق وكالة الأنباء القطرية، موضحا بأن هناك شخصا سرب معلومات لوكالة الاستخبارات الأمريكية المعلومات التي تم طرحها خلال الاجتماع.

وقال “العماري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “المعلومة التي قلبت موازيين الأزمة الخليجية أن قصر المسؤول الكبير في أبوظبي مخترق وتم رصد الاجتماع الذي حدد ساعة الصفر لاختراق وكالة الأنباء”.

المعلومة التي قلبت موازيين الأزمة الخليجية أن قصر المسؤول الكبير في أبوظبي مخترق وتم رصد الاجتماع الذي حدد ساعة الصفر لاختراق وكالة الأنباء. — صادق محمد العماري (@sadeq_mohammad) July 19, 2017

وأضاف متوقعا: “ربما تنشر واشنطن بوست قريباً جداً أسماء من حضر اجتماع ساعة الصفر في قصر المسؤول الكبير في أبوظبي لقرصنة وكالة الأنباء القطرية”.

ربما تنشر واشنطن بوست قريباً جداً أسماء من حضر اجتماع ساعة الصفر في قصر المسؤول الكبير في أبوظبي لقرصنة وكالة الأنباء القطرية. — صادق محمد العماري (@sadeq_mohammad) July 19, 2017

وتابع قائلا: “ينتشر الأمن في أرجاء قصر المسؤول الكبير في أبوظبي للبحث عن الشخص الذي سرب للمخابرات الأمريكية معلومة اجتماع ليلة القرصنة على وكالة الأنباء”.

ينتشر الأمن في أرجاء قصر المسؤول الكبير في أبوظبي للبحث عن الشخص الذي سرب للمخابرات الأمريكية معلومة اجتماع ليلة القرصنة على وكالة الأنباء. — صادق محمد العماري (@sadeq_mohammad) July 20, 2017

واختتم”العماري” تدويناته بالكشف عن “تمكن رجال أمن أبوظبي من حصر شكهم في شخصية عميل الـ CIA في شخصين واحد إماراتي والثاني سعودي. #الامارات_وراء_قرصنة_وكالة_الانباء”.

تمكن رجال أمن أبوظبي من حصر شكهم في شخصية عميل الـ CIA في شخصين واحد إماراتي والثاني سعودي. #الامارات_وراء_قرصنة_وكالة_الانباء — صادق محمد العماري (@sadeq_mohammad) July 20, 2017

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” نشرت تقريرا الاثنين الماضي ينقل عن مسؤولين في المخابرات الأميركية أن دولة الإمارات هي التي قرصنت حساب وكالة “قنا” في 24 مايو/أيار الماضي، وذكرت الصحيفة أن مسؤولين إماراتيين على أعلى المستويات ناقشوا خطة الاختراق قبل تنفيذه بيوم واحد.

وجاءت معلومات الصحيفة الأميركية لتؤكد ما وصلت إليه التحقيقات القطرية التي جرت بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بشأن عملية الاختراق، وأكدت تلك التحقيقات أن دولا من المنطقة اخترقت موقع وكالة الأنباء القطرية وصفحات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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