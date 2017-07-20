شنّت الإعلامية السعودية نصرة الحربي، هجوماً عنيفاً على زميلتها الكويتية حليمة بولند، بسبب صورها وفيديوهاتها.

وقالت نصرة: “في بعض الشخصيات استخدمت أسلوب شهرة مقزز، أتوقّع عشان الوجه دار عليه الزمن، وكثر عمليات التجميل خرّبته، فقالوا نستخدم خاصية: صورني وأنا ماشي من ورا.. أوفر!!”.

وأردفت: “أنا ما أقدر ألوم أو أعاتب هذه الشخصيات، كلّهم على فكرة: نملك وجه جميل، جسم جميل، خصر رائع، بطن. ما ينفع نوضّح ونقول للجمهور ونطلع فيه بالصورة هذه”.

وتابعت: “ما عندي مشكلة، ابرزي أنوثتك بس باحترام، يعني حلو لمّا تبرزي مفاتن جسمك، بس برضو ركّزي “محنرمة”!!”.

وختمت: “عزيزي الرجل، إذا خقيت على بنت وهي تتصوّر من ورا، فأعرف انّو ما عندك عقل، لأنّو ورا يفضل ورا”.

ومن المعروف أنّ الإعلامية الكويتية حليمة بولند دائماً ما تنشر فيديوهات مصوّرة من الخلف.

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