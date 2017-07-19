أثارت تغريدة لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم في لبنان، النائب حالة من الجدل على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بعد توجيهه التحية للشهداء الفلسطينيين الثلاثة الذين نفذوا عملية المسجد يوم الجمعة الماضي، وقتلوا خلالها شرطيين إسرائيليين.

 

وقال “جنبلاط” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ر صدتها “وطن”:”التحية للمجاهدين الابطال الذين قتلوا جنود الاحتلال الاسرائيلي في القدس ولا للمس بكرامات المصلين وتفتيشهم واذلالهم”.

من جانبهم، انقسم العديد من المتابعين الدروز بين مؤيد ومستنكر لتغريدة “جنبلاط”، حيث أكد البعض على ضرورة استمرار النضال حتى تحرير كامل الأرض المحتلة داعين الدروز إلى رفض التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي، في حين استنكر آخرون التغريدة، معربين عن رغبتهم العيش بسلام.

ومع احتدام حالة الجدل، أعلن “جنبلاط” شجبه لكافة دعوات التحريض المذهبي، داعيا الدروز إلى وقف التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأضاف في تغريدة اخرى محذرا الدروز في فلسطين بالقول: “الى العرب الدروز في فلسطين.احذروا من فخ الفتنة مع اخوانكم العرب التي تريدها سلطة الاحتلال الاسرائيلي”.

وكان محمد أحمد محمد جبارين ( 29 عاما ) ومحمد حامد عبد اللطيف جبارين ( 19 عاما ) ومحمد أحمد جبارين ( 19 عاما)، قد نفذوا عملية فدائية في ساحات ، من خلال إطلاق الرصاص على أفراد تابعين للشرطة الإسرائيلية مما أدى إلى مقتل الشرطيين الدرزيين هاي ستاوي وكميل شنان، قبل أن يسشهدوا جميعا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.

 

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