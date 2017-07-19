أثارت تغريدة لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم الدروز في لبنان، النائب وليد جنبلاط حالة من الجدل على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بعد توجيهه التحية للشهداء الفلسطينيين الثلاثة الذين نفذوا عملية المسجد الأقصى يوم الجمعة الماضي، وقتلوا خلالها شرطيين إسرائيليين.

وقال “جنبلاط” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ر صدتها “وطن”:”التحية للمجاهدين الابطال الذين قتلوا جنود الاحتلال الاسرائيلي في القدس ولا للمس بكرامات المصلين وتفتيشهم واذلالهم”.

التحية للمجاهدين الابطال الذين قتلوا جنود الاحتلال الاسرائيلي في القدس ولا للمس بكرامات المصلين وتفتيشهم واذلالهم pic.twitter.com/tvw3Ul2jcl — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 18, 2017

من جانبهم، انقسم العديد من المتابعين الدروز بين مؤيد ومستنكر لتغريدة “جنبلاط”، حيث أكد البعض على ضرورة استمرار النضال حتى تحرير كامل الأرض المحتلة داعين الدروز إلى رفض التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي، في حين استنكر آخرون التغريدة، معربين عن رغبتهم العيش بسلام.

كل التحايا والتبريكات للشباب المدافع عن ارضه وعرضه — Kamil N Mrad (@kamilnmrad) July 18, 2017

تحيه إلى جميع الشهداء في فلسطين عامة وفي القدس خاصة ان دماءهم ستكون العبور والطريق للنصر القريب بإذن الله — Chmait (@Chmait3) July 18, 2017

الله يسعد صباحك وليد بيك وحدك بهذا العالم المدافع عن الانسانية والحقوق الفلسطينية والمستضعفين… على خطى معلم الاجيال الشهيد كمال جنبلاط — Rashid P.S.P (@Reach_WT) July 18, 2017

موقف شجاع، الدروز هم العروبة، والاختيار بين الطائفية والضمير العربي نختار عروبتنا. والدفاع عن جنود العدو هو أمر يرفضه ضميرنا — Ghenwa El Jurdi (@Ghenwaj) July 18, 2017

ارهابيين قتلو جنديين من أبناء طائفتك الدرزية وهذا يمليء قلبك بالسرور؟ الصمت احيانا من ذهب. نحن نخدم بجيش الدولة التي نعيش بها كما دروز لبنان — Mendi Ssfadi (@c437af09a7d34d9) July 18, 2017

لا يا أستاذ وليد !! نحن نشجب استغلال الأماكن المقدسة لعمليات ارهابية .. الذين غدروا وقتلوا هم شباب من أغلى وأشرف الشباب — Rafik Halabi (@connect100) July 18, 2017

قلي انت صاحي ؟؟

الشباب الي انقتلوا هم ابناء طائفتك وكانوا يحرسون المسجد الاقصى المبارك!

استحي على حالك وعلى شوارك

لم تعد بممثل لهذه الطائفة — موقع المصادر (@almsadir_com) July 18, 2017

كلام سخيف وموقف مخجل!

خيرة بني معروف من قتلوا، فعلى من تلقي التحيه؟ — atheela halabi (@AtheelHalabi) July 18, 2017

ومع احتدام حالة الجدل، أعلن “جنبلاط” شجبه لكافة دعوات التحريض المذهبي، داعيا الدروز إلى وقف التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفي هذا السياق اشجب كل دعوات التحريض المذهبي وادعو المعروفيين الاحرار رفض تجنيد الدروز في الجيش الاسرائيلي pic.twitter.com/eLZCYAnW1g — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 18, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى محذرا الدروز في فلسطين بالقول: “الى العرب الدروز في فلسطين.احذروا من فخ الفتنة مع اخوانكم العرب التي تريدها سلطة الاحتلال الاسرائيلي”.

الى العرب الدروز في فلسطين.احذروا من فخ الفتنة مع اخوانكم العرب التي تريدها سلطة الاحتلال الاسرائيلي pic.twitter.com/GONqaO4j1V — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 19, 2017

وكان محمد أحمد محمد جبارين ( 29 عاما ) ومحمد حامد عبد اللطيف جبارين ( 19 عاما ) ومحمد أحمد جبارين ( 19 عاما)، قد نفذوا عملية فدائية في ساحات المسجد الأقصى، من خلال إطلاق الرصاص على أفراد تابعين للشرطة الإسرائيلية مما أدى إلى مقتل الشرطيين الدرزيين هاي ستاوي وكميل شنان، قبل أن يسشهدوا جميعا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.

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