كشفت مصادر يمنية أن مجموعة من الشباب المنتمين للقبائل اليمنية في الجنوب يخططون لتشكيل كتائب مقاتلة، ضد التواجد الإماراتي بالجنوب اليمني، بهدف محاسبة على ما اقترفه بحق بلادهم.

 

وقال الحساب الشهير “الإمارات الآن” على موقع التدوين المصغر “تويتر” في تدوينات رصدتها “وطن”:” حصري وخاص ب #الإمارات_الان مجموعة من شباب قبائل شبوة ويافع وحضرموت في طور تشكيل كتائب جهادية لمقاتلة ما يسمونه تغول الإمارات بالجنوب”.

وكشف في تغريدة أخرى” احد المرشحين لقيادة الكتائب يدعى خالد المرفدي من قبائل يافع وأحد المجاهدين السابقين بأفغانستان وهناك اسماء اخرى نحتفظ بها وسننشرها عند الحاجة”.

وأوضح أن “مما دار في الاجتماع التأسيسي حول إمكانية نقل المعركة إلى الداخل الإماراتي حيث يوجد فيها جالية جنوبية كبيرة تحديدا من يافع وحضرموت”.

وفيما يتعلق بمهام الكتائب وموعد إعلان تأسيسها رسميا، كشف حساب “الإمارات الآن” نقلا عن مصادره ” حتى الان لم يُعلن ولم تصلنا معلومات موعد الإعلان وخطتهم الأولية اغتيال واختطاف قادة عسكريين إماراتيين ممن يترددون ع الملاهي الليلية بعدن”.

وأوضح الحساب أن المجتمعين “اتفقوا على إعطاء مهلة للإمارات لإخلاء المواقع التي احتلتها بدون علم الحكومة الشرعية المتمثّلة ب هادي مثل جزيرة ميون وسقطرى وكمران”.

وأكدت المصادر على وجود “خطة ب والتي تتمحور حول اختطاف دبلوماسيين إماراتيين ومقايضتهم لمعتقلين يمنيين في أبوظبي”.

وأكدت المصادر على أن ” جزء من استراتيجية الكتائب الضغط على الشعب الإماراتي لمحاسبة #محمد_بن_زايد على تجاوزاته وان أبناءهم ذهبوا لاستعادة الشرعية وليس للاحتلال الحزر”.

يشار إلى أن التغول الإماراتي في الجزر والسواحل اليمنية، أصبح محل جدل واسع، وسط ارتفاع التحذيرات من أن تستغل مشاركتها ضمن ، الذي تقوده ضد وقوات المخلوع “صالح”، للسيطرة عليها.

 

وكشف مراقبون إن الأطماع الإماراتية لا تتوقف عند جزيرة “ميون”، بل تشمل عددا من المواقع الاستراتيجية في الساحل اليمني، ولعل أبرزها تحركاتها في جزيرة “سقطرى”، وموانئ عدن (جنوبا) والمكلا (شرقا) وفي “المخا” على البحر الأحمر.

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