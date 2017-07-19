جن جنون الاكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله, مستشار ولي عهد أبو ظبي , عندما سمع عن زيارة الرئيس التركي إلى الخليج الأسبوع المقبل, فوضع شروطا قال إن على أردوغان أن ينفذها.

 

وفي تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, قال مستشار ابن زايد..”  أردوغان في طريقه للخليج والمطلوب منه ١ إعتذار عن إنحيازه الشنيع لطرف خليجي ٢ سحب قواته في فورا ٣ تعهد بعدم التدخل في الشأن الخليجي مجددا “.!

وأثارت تغريدة مستشار ابن زايد جدلاً واسعاً على موقع التواصل, وفق ما رصدت “وطن”, وقال المغرد “علي”, معلقا على عبد الخالق عبد الله,:” حلوه منك يابرو اولاً هذا رئيس الله يسلمك وثانياً لا تحلمون بخروج القوات التركية وثالثاً دامه شأن خليجي ليش مدخلين شفاط النمل السيسي “.

فيما علق أحمد محمد ضاحكا ” على اساس أنه معترف بالإمارات هو رايح والكويت وقطر “, بينما وجه المعلق ” Omar M‏” قائلاً لمستشار ابن زايد ” د. لاحظ انك تخاطب أردوغان وليس خلفان !! “.

كما وعلق المغرد ” عبدالله #تميم_المجد‏ ” على عبد الخالق عبد الله قائلاً له المسرحية انتهت :” شأن خليجي وهل خليجية؟؟ وهل اعتذرتوا لانقلابكم الفاشل في تركيا؟؟ “. !!

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