جن جنون الاكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله, مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, عندما سمع عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخليج الأسبوع المقبل, فوضع شروطا قال إن على أردوغان أن ينفذها.

وفي تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, قال مستشار ابن زايد..” أردوغان في طريقه للخليج والمطلوب منه ١ إعتذار عن إنحيازه الشنيع لطرف خليجي ٢ سحب قواته في قطر فورا ٣ تعهد بعدم التدخل في الشأن الخليجي مجددا “.!

أردوغان في طريقه للخليج والمطلوب منه ١ إعتذار عن إنحيازه الشنيع لطرف خليجي ٢ سحب قواته في قطر فورا ٣ تعهد بعدم التدخل في الشأن الخليجي مجددا — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 19, 2017

وأثارت تغريدة مستشار ابن زايد جدلاً واسعاً على موقع التواصل, وفق ما رصدت “وطن”, وقال المغرد “علي”, معلقا على عبد الخالق عبد الله,:” حلوه منك يابرو اولاً هذا رئيس تركيا الله يسلمك وثانياً لا تحلمون بخروج القوات التركية وثالثاً دامه شأن خليجي ليش مدخلين شفاط النمل السيسي “.

حلوه منك يابرو اولاً هذا رئيس تركيا الله يسلمك وثانياً لاتحلمون بخروج القوات التركيه وثالثاً دامه شأن خليجي ليش مدخلين شفاط النمل السيسي — علي (@ali_abdulla73) July 19, 2017

فيما علق أحمد محمد ضاحكا ” على اساس أنه معترف بالإمارات هو رايح السعودية والكويت وقطر “, بينما وجه المعلق ” Omar M‏” قائلاً لمستشار ابن زايد ” د. لاحظ انك تخاطب أردوغان وليس خلفان !! “.

ههههههههههههههههههه

على اساس أنه معترف بالإمارات هو رايح السعوديه والكويت وقطر 😂😂😂 — احمد محمد (@66IJxr6HOrb9BTx) July 19, 2017

د. لاحظ انك تخاطب اوردغان وليس خلفان !! — Omar M (@OmaFrias) July 19, 2017

كما وعلق المغرد ” عبدالله #تميم_المجد‏ ” على عبد الخالق عبد الله قائلاً له المسرحية انتهت :” شأن خليجي وهل مصر خليجية؟؟ وهل اعتذرتوا لانقلابكم الفاشل في تركيا؟؟ “. !!

شأن خليجي 🤔🤔 وهل مصر خليجية؟؟

وهل اعتذرتوا لانقلابكم الفاشل في تركيا؟؟ المسرحية انتهت ياأستاذ — عبدالله #تميم_المجد (@ABR_Q6R) July 19, 2017

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