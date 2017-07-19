شنت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية آيات عرابي هجوما عنيفا على الداعية السعودي الدكتور محمد العريفي، وذلك على إثر سكوته على منع الاحتلال الإسرائيلي للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:”مع منع الصلاة في الأقصى ثم احتدام المواجهات، ظهرت فتاة بتنورة قصيرة في فيديو وتحدثت عنها مواقع التواصل الاجتماعي في الحجاز المحتلة وانشغل الجميع بالتنورة القصيرة عن الأقصى المحاصر “.

وأضافت “عرابي” في تدوينتها قائلة: “والعجيب أن الحكومات العميلة مثل آل سعود وغيرها تعمل بنظام ( غلوش غلوش) ثم تجد من ينخدعون بهذه التفاهات بل ويناقشونها وينسون الأحداث الأهم”، مشيرة إلى انشغال “العريفي” بنشر فوازير عبر حسابه على تويتر.

وأوضحت “عرابي” ان “سكوت العريفي ومبايعته للغلام بن سلمان وصمته الكامل عما يحدث في الأقصى واستمراره في كتابة الفوازير والمسابقات على حسابه على تويتر يجعلنا نتسائل أي التنورات أقصر؟ تنورتك أنت وسلمان وابنه أم تنورة الفتاة في الفيديو ؟”، مضيفة “أيكم تنورته أقصر يا عريفي ؟”.

وكانت الفتاة المعروفة بلقب “خلود مودل” على موقع “سناب شات” قد ظهرت في مقطع فيديو بملابس متحررة في مكان عام في السعودية في مشهد غير مألوف بالسعودية التي تفرض على نسائها بالقانون ارتداء ملابس محتشمة.

يشار إلى أن القرية التراثية بأشيقر تعد أحد المعالم السياحية الهامة في المنطقة الوسطى بالسعودية، حيث يتوافد إليها عشرات آلاف السياح سنوياً.

وسبق أن رصدت الأجهزة المختصة تداول سعوديين لمقطع فيديو يظهر “مودل خلود” بملابس كاشفة في القرية التراثية، وتمكنت بعد تحريات مكثفة من تحديد هويتها وإلقاء القبض عليها.

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