شن الكاتب الصحفي ورئيس التحرير السابق لصحيفة “الشرق” القطرية، جابر الحرمي، هجوماً عنيفاً على الإمارات وذلك على إثر تاكيد قناة “NBC” الامريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين مسؤولية أبو ظبي عن اختراق وكالة الانباء القطرية، معتبرا ما حدث بـ”ووترغيت أبو ظبي”.

وقال “الحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:””ووترغيت” الأميركية 1972/6/17 “ووترغيت” #أبوظبي 2017/7/17 الأولى أطاحت بالرئيس الأميركي نيكسون الثانية بمن ستطيح ..؟! #الامارات”.

“ووترغيت” الأميركية 1972/6/17

“ووترغيت” #أبوظبي 2017/7/17

الأولى أطاحت بالرئيس الأميركي نيكسون

الثانية بمن ستطيح ..؟!#الامارات — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 19, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى” “بعد تأكيد ال NBC أن الإمارات وراء قرصنة وكالة الأنباء والذي تسبب في الأزمة هل سيستمر مسؤليها بالإنكار غير المجدي ؟! “نترقب”.

بعد تأكين ال NBC أن الإمارات وراء قرصنة وكالة الأنباء والذي تسبب في الأزمة هل سيستمر مسؤليها بالإنكار غير المجدي ؟!

“نترقب” — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) July 19, 2017

وأكد “الحرمي” على أن “الأيام القادمة ستشهد إنفضاحاأكبر لأبوظبي في قرصنة موقع”قنا”بعد واشنطن بوست وقناة NBC اللتان نقلتاعن الإستخبارات الأميركية ذلك #قطر #الامارات”.

الأيام القادمة ستشهد إنفضاحاأكبر لأبوظبي في قرصنة موقع”قنا”بعد واشنطن بوست وقناة NBC اللتان نقلتاعن الإستخبارات الأميركية ذلك#قطر #الامارات — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 19, 2017

وكانت قناة “NBC” الأميركية قد نقلت عن مسؤولين أميركيين، تأكيدهم صحة التقارير عن قرصنة الإمارات العربية المتحدة وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ونقلت القناة عن مسؤول أميركي استخباراتي أن واشنطن ترى أن الإمارات مسؤولة عن قرصنة الوكالة، وأنها استخدمت متعاقدين خاصين لتنفيذ العملية.

وأبلغ مسؤولون أميركيون قناة “NBC” أن فبركة المعلومات عن قطر تهدف للإضرار بعلاقاتها مع واشنطن.

وأكدوا أن المعلومات عن دفع دولة قطر فدية لتحرير صيادين قطريين كانوا مخطوفين في العراق، هي معلومات مفبركة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست نشرت تقريرا الاثنين الماضي ينقل عن مسؤولين في المخابرات الأميركية أن دولة الإمارات هي التي قرصنت حساب وكالة “قنا” في 24 مايو/أيار الماضي، وذكرت الصحيفة أن مسؤولين إماراتيين على أعلى المستويات ناقشوا خطة الاختراق قبل تنفيذه بيوم واحد.

Also published on Medium.