قال قائد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، إن الحشد الشعبي حوّل الجيش العراقي إلى “جيش حزب اللهي” على حد قوله، مضيفا أن الانتصار على داعش في معارك الموصل سبب “تدخل العلماء وتشكيل الحشد الشعبي” كما رأى أن الأمور في سوريا متجهة نحو “الانتصار على المستكبرين” وفق قوله.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية عن سليماني إشادته في كلمة له أمام طلاب “جامعة الإمام الحسين للعلوم العسكرية” بما وصفه بـ”الانتصار الأخير في الموصل” معتبرا أن “تدخل العلماء وتشكيل الحشد الشعبي، منحا الشعب العراقي قوة إيمانية وعقائدية وجعله يقف من خلال هذه القوة بوجه تنظيم داعش الإرهابي.”

وأضاف سليماني، الذي ورد اسمه في الكثير من قوائم العقوبات الدولية بسبب نشاطاته العسكرية في المنطقة، أن الكثير من المراقبين يرون بأن الحشد الشعبي حوّل الجيش العراقي إلى “جيش حزب اللهي،” في إشارة منه إلى تنظيم حزب الله اللبناني وأسلوبه القتالي مضيفا: “تمكنا من الانتصار على الأفكار المنحرفة لتنظيم داعش الإرهابي وطرد خليفته المزعوم من الموصل”

كما تطرق سليماني إلى الحرب الدائرة في سوريا قائلا إن دمشق “بنظامها الشرعي” على حد تعبيره، شكلت وماتزال “جسر عبور للمقاومة في لبنان وفلسطين” مضيفا: “الهزيمة في حرب سوريا هزيمة لنا جميعا، ولكن محور المقاومة حقق النصر في هذه الحرب ضد المستكبرين” على حد قوله.

وشاركت إيران بقوة في القتال بسوريا إلى جانب نظام حليفها بشار الأسد، وقاد سليماني بنفسه العديد من المعارك، كما ظهر في أكثر من مناسبة على خطوط القتال في سوريا والعراق إلى جانب قوى ومليشيات تدعمها بلاده.

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