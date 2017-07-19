تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لرجل كويتي، يسخر من خلاله بالموظفين المنتظرين لرواتبهم، ويقوم بإشعال سيجارته عن طريق حرق ورقة نقدية من فئة الـ10 دنانير، مما أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد وجه الرجل الكويتي حديثه لمن اعتبرهم “عيال الفقر” وأصحاب المعاشات “المساكين”، موضحا أنه يريد أن يعلمهم بأن “الفلوس” عنده لا تسوى شيء.

وأضاف قائلا: “راح أولع سيجارتي بعشرة دنانير يا عيال الفقر”

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