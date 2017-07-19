أقدمت زوجةٌ مصريّةٌ، على قتل ابنة زوجها خنقاً بـ”فوطة مبللة”، خوفاً من أن تقوم بإخبارِ والدها بما شاهدته، بعدما اكتشفت الطفلة ذات الـ6 سنوات زوجه أبيها وهي تتحدث على الهاتف مع أحد الأشخاص، في منطقة “ميت عقبة” بالجيزة.

وروى محمد صلاح والد الطفلة “شهد”، ضحية زوجة الأب، تفاصيل ما جرى قائلاً إن لديه من زوجته الأولى طفلين شهد 6 سنوات وصلاح 3 سنوات، وبسبب المشكلات الزوجية اتفقا على الطلاق، وأن يعيش الطفلان مع والدته وأخته.

وأضاف: “بعد فترة قررت الزواج من المتهمة وتدعى ضحى، واستأجرت شقة بمنطقة أوسيم للإقامة وتركت الطفلين مع والدتي، وكنت دائم التردد عليهم.

وتابع: “في يوم الحادث حضرت المتهمة لزيارة والدتي ووالدي والأطفال وأثناء حديثها في الهاتف مع أحد الأشخاص سمعتها ابنتي شهد فهددتها بفضح أمرها فقامت بخنقها بفوطة مبللة، وبعد القبض عليها اعترفت بخيانتها لي”.

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