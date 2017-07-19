اعتدى رجلٌ يرتدي زيّاً خليجياً على موظفة استقبال بأحد المستشفيات، بعد دخوله في مشادةٍ كلاميّة معها، قبل أن يقوم بالبصقِ عليها.

وأظهر فيديو وثقته كاميرا مراقبة مثبتة داخل المستشفى، مشادة كلامية حادة بين الرجل وموظفة الاستقبال، بعدها انفعل الرجل ليوجه “بصقة” للموظفة التي مسحتها وهي تكظم غيظها مشيرة له بالمغادرة.

ويظهر في الفيديو قيام الشخص بخلع “عقاله” محاولًا ضرب الموظفة، ما دفع الأخيرة إلى مغادرة مكانها لمواجهة معه، حيث تشابكا بالأيدي، وانهال الرجل عليها بالضرب المبرح بـ”عقاله” قبل أن يتدخل رجال الأمن وموظفون ويسيطروا عليه.

وأشار بعض النشطاء الى أن الحادثة وقعت في أحد مستشفيات الكويت، لكن لم يتسنَ لوطن التأكد من صحة هذه المعلومة.

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