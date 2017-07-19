اعدامات في كوريا الشمالية

أفاد تقرير الأربعاء بأن كوريا الشمالية تنفذ أحكام إعدام علنية على ضفاف الأنهار وفي ملاعب المدارس وفي الأسواق بتهم مثل سرقة النحاس من ماكينات المصانع ونشر وسائل إعلام كورية جنوبية والبغاء.

وقال التقرير الصادر عن مجموعة غير حكومية مقرها سول إن الكثير من أحكام الإعدام العلنية الصادرة دون محاكمات تأتي عادة في إطار حملة حكومية لمكافحة سلوك معين.

وقالت مجموعة (العدالة الانتقالية) إن تقريرها اعتمد على مقابلات مع 375 منشقا كوريا شماليا على مدار عامين.

وتضم المجموعة نشطاء حقوقيين وباحثين ويقودها لي يونغهوان الذي عمل كمدافع عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وقالت المجموعة “الخرائط والشهادات المرفقة تعطي صورة لحجم الانتهاكات التي وقعت على مدار عقود من الزمان”.

وترفض كوريا الشمالية مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وتقول إن مواطنيها يتمتعون بحماية وفقا للدستور وتتهم الولايات المتحدة بأنها أكبر منتهك للحقوق في العالم.

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