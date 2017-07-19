تُمنعُ النساء من دخول جزيرة “أوكينوشيما” اليابانية التي تقع في مدينة “فوكوكا”؛ لأسباب دينية مُتعلّقة بشعائر ديانة “الشنتو” التي تُمارَس عليها.

وبحسب التقاليد الدينية اليابانية القديمة النابعة من أساطير قديمة، فهناك ادّعاء أن النساء يتحوَّلن إلى أحجار بمجرد المرور بقرب ضريح “أوكتسو جياو” الواقع في الجزيرة منذ القرن السابع عشر الميلادي.

إضافةً إلى منع النساء من دخول الجزيرة، هناك تعاليم أخرى تُفرَض على الرجال عند دخولها ممارسة ما يُعرف بـ “التطهر”. وذلك عبر ممارسة طقوس خاصة بعد التعري ثم الدخول بطريقة رسمية دينية! ويسمح لـ100 رجل فقط بزيارة الجزيرة ليوم واحد فقط، بتاريخ 27 مايو من كل عام.

كما يُحظر على كل من يدخل جزيرة “أوكينوشيما” أخذ تذكارات معه أو التحدث عن ما شاهده فيها احترامًا لقدسية الجزيرة على حسب ما يدَّعون!

يُذكر أن الجزيرة دخلت مؤخرًا في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

ومن يعيش على أراضيها عدد قليل من الحراس لمعبد “أوكينوشيما” فقط.

ورغم أن إدراج بعض الأماكن ضمن قائمة المواقع الأثرية التابعة لمنظمة “اليونيسكو” يعني توافد الزوار إليها بأعداد متزايدة، إلا أن هذه الجزيرة ستبقى حصرية ولن تفتح للعامة!.

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