وصلت، ظهر الأربعاء، أول دفعة من الطائرات التدريبية الباكستانية إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، في تصريح مقتضب عبر على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “وصول أول دفعة من طائرات “السوبر موشاك” التدريبية الباكستانية ذات المحرك المروحي، إلى كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، في قطر”.

وصول أول دفعة من طائرات السوبر موشاك التدريبية الباكستانية ذات المحرك المروحي الى الدوحة بكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية.#قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/u0nizBjWLW — وزارة الدفاع – قطر (@MOD_Qatar) July 19, 2017

وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاقية سابقة وقعتها قطر في يونيو/حزيران 2016، مع باكستان، يتم بموجبها بيع طائرات التدريب الخفيفة “سوبر موشاك” للدوحة.

وطائرة سوبر موشاك (PAC Super Mushshak) طائرة تدريب، أنتجت سنة 1995 في باكستان، من صناعة مجمع الطيران الباكستاني، وتستخدم بشكل أساسي من قبل القوات الجوية الباكستانية، ودخلت الخدمة سنة 1996، وما زالت تستخدم حتى الآن.

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