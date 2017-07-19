ألقت الشرطةُ الهندية، القبض على رجلٍ مُسنّ لاتهامه بممارسة السحر الأسود والاعتداء الجسدي على طفلة تبلغُ من العمر 3 سنوات في ولاية البنغال، حيث اكتشف الأطباء أنّه تم إدخال إبر طويلة داخل بطنها.

نشر موقع “ذا صن” صورا مروعة لأشعة سينية تظهر ما لا يقل عن سبع إبر طويلة داخل بطن الطفلة، حيث قالت والدة الطفلة إن الإبر كانت داخل جسدها لمدة تتراوح بين 15 و20 يوما.

وقال الأطباء إنهم لم يتمكنوا من استخراج الإبر لعدم إلحاق الضرر بجسد الطفلة، وأبقوها تحت الملاحظة لمدة يومين حتى تستقر حالتها.

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