نشر المعارض السعودي الشهير، ، مقطع فيديو لأمير سعودي شاب يدعى “”، وهو يعتدي على مواطنين سعوديين ويهينهم.

 

وبحسب الفيديو الذي نشره “الدوسري” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ورصدته “وطن”، يظهر الامير وهو يعتدي بالضرب على مواطن في حين يحلف الأخير أيمانا مغلظة انه ليس هو، فيما يظهر مواطن آخر ووجهه يقطر دماً بسبب انه أوقف سيارته امام بوابة الامير.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر رجلان آخران يمشيان امامه وهو يرفع عليهم سلاحه الآلي، فيما الرابع يتلقى صفعات متتاليات وحاول عبثا الهروب لكنه وقع في قبضته.

 

من جانبهم دشن ناشطون عبر “تويتر” هاشتاج بعنوان: “ استنكروا فيه هذا الفعل، مشددين على أن ما يفعله “آل سعود” بحق المواطنين هو بسبب عدم رفضهم للظلم مرة واحدة، مؤكدين على وجوب معاقبته لما اقترفه من عمل جبان وخسيس.

 

يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الاولى لاعتداء أمراء سعوديين على مواطنين، فقد سبق ان قام عضو شرف نادي النصر الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر بالاعتداء بالعقال على مواطن خلال إحدى المباريات وهو ما أثار حالة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي حيث ينشط السعوديين.

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