نشر المعارض السعودي الشهير، غانم الدوسري، مقطع فيديو لأمير سعودي شاب يدعى “سعود آل سعود”، وهو يعتدي على مواطنين سعوديين ويهينهم.

وبحسب الفيديو الذي نشره “الدوسري” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ورصدته “وطن”، يظهر الامير وهو يعتدي بالضرب على مواطن في حين يحلف الأخير أيمانا مغلظة انه ليس هو، فيما يظهر مواطن آخر ووجهه يقطر دماً بسبب انه أوقف سيارته امام بوابة الامير.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر رجلان آخران يمشيان امامه وهو يرفع عليهم سلاحه الآلي، فيما الرابع يتلقى صفعات متتاليات وحاول عبثا الهروب لكنه وقع في قبضته.

من جانبهم دشن ناشطون عبر “تويتر” هاشتاج بعنوان: “#امير_يعتدي_على_مواطنين استنكروا فيه هذا الفعل، مشددين على أن ما يفعله “آل سعود” بحق المواطنين هو بسبب عدم رفضهم للظلم مرة واحدة، مؤكدين على وجوب معاقبته لما اقترفه من عمل جبان وخسيس.

#امير_يعتدي_علي_مواطنين

تمادي الظلم والتسلط والغطرسةهو السكوت عن الحق،كل معتدي يجب أن يلقى عقابه أيا كان،الناس ليسوا ملك لك لتفعل بهم ما شئت — الأمل (@hope_live77) July 19, 2017

تؤخذ الأموال من جهد المواطنين وعرقهم لتذهب على شكل مخصصات لهذا السفيه وأمثاله .. نحن من أطغيناه وأشباهه #امير_يعتدي_علي_مواطنين — عمر بن عبدالعزيز (@oamaz7) July 19, 2017

#امير_يعتدي_علي_مواطنين

ماقام به هذا المعتوه يعتبر ممارسة عادية جداً عند أمراء وأميرات آل سعود .

هذا الحيوان فقط وثق أفعاله . — كشكول (@coluche_ar) July 19, 2017

#امير_يعتدي_على_مواطنين سواءاً امير والا مواطن لعن الله من ربّاه — غازي (@EPtmwp) July 19, 2017

حسبي الله على ال سعود ومن يطبل لهم ويرضى إهانة أبناء وطنه #امير_يعتدي_على_مواطنين — خالد (@kaloooo5) July 19, 2017

يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الاولى لاعتداء أمراء سعوديين على مواطنين، فقد سبق ان قام عضو شرف نادي النصر الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر بالاعتداء بالعقال على مواطن خلال إحدى المباريات وهو ما أثار حالة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي حيث ينشط السعوديين.

Also published on Medium.