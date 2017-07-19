تحسنت حالة التوأم الملتصق سابقاً “إريكا وإيفا ساندوفال” البالغتين من العمر عامين بعد أشهر قليلة من فصلهما.

واقتسمت الطفلتان الرحم والجهاز الهضمي وكذلك ساقهما المشتركة الثالثة وأيضا المثانة والكبد.وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

واستغرقت عملية الفصل 18 ساعة كاملة بعد أشهر من التحضير لها. وعلى الرغم من أن خطورة العملية كانت أكثر على “إريكا” إلا أنها استعادت عافيتها وأصبح وزنها متقاربا من وزن شقيقتها وتتمتعان بصحة جيدة.

ويمكن للطفلتين السير باستخدام عكاز بحلول العام المقبل، وهو ما يثبت نجاح العملية بعد سبعة أشهر من إجرائها على الرغم من خطورتها.

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