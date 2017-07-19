تداول ناشطون خليجيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، صورة بيّنت قيام شاب سعودي بدفع فاتورة شاب قطري في احد مطاعم الكويت.

ووفقا للصورة المتداولة التي لاقت تداولا واسعا بين عبر مواقع التواصل ونشرها الشاب القطري ورصدتها “وطن”، فقد علق عليها بالقول: ” أخ سعودي دفع حسابي في كوفي في الكويت وما هي غريبة عليكم يا أهل الكرم والأصالة”.

وبحسب الصورة، فقد كتب الشاب السعودي على الفاتورة قائلا: “مهما صار نضل إخوان، أخوك السعودي ونشوفكم قريبا”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 من يونيو/حزيران الماضي، وأغلقت منافذها الجوية والبحرية والبرية معها، متهمة الدوحة بدعم التطرف والإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، وهو ما نفته قطر بشدة.

وقدمت الدول المحاصرة للدوحة، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بندا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها، تضمنت تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وإغلاق قناة “الجزيرة”، إلا أن الدوحة رفضت تلك المطالب واعتبرتها غير قانونية وتستهدف فرض الوصاية على قرارها الوطني.

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