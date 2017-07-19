كشفت الفنانة غادة عبدالرازق، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول اعتزالها الفن من خلال مقطع فيديو نشرته من أحد الأفلام الأجنبية القديمة.

وعلقت “غادة” على الفيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”، قائلة : “أشوفكم إن شاء الله السنة الجاية لأني معتزلتش التمثيل ولكن اعتزلت السوشيال ميديا.. شكرا”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق هو مسلسل “أرض جو”، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان ٢٠١٧، وانتشرت شائعة حول تفكيرها في الاعتزال بعد انتشار فيديو فاضح لها.

اشوفكم ان شاء #الله#السنة الى جاية لانى ماعتزلتش#التمثيل ولاكن #اعتزلت#السوشيال_ميديا #شكرا#غادة_عبد_الرازق A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Jul 18, 2017 at 7:36pm PDT

وكان انتشر مؤخراً مقطع فيديو فاضح بشكلٍ واسع على شبكات التواصل الإجتماعيّ، أظهر الفنانة المصريّة وهي على سريرٍ في غرفة نومها في منتجع تقضي فيه عطلة عائلية في جزر المالديف.

وكانت الفنانة تقوم ببثٍ مباشرٍ لمتابعيها على حسابها في “انستغرام”، وظهرت مستلقية على السرير ومرتدية “قميص النوم”، ويبدو أنها لم تنتبه إلى الأجزاء التي ظهرت من جسدها أمام الكاميرا.

واتهم أحد المحامين “غادة” بارتكاب فعل علني فاضح من خلال نشرها فيديو بث مباشر عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، تضمن ظهور جزء من ثديها أمام متابعيها.

وتغيّبت “غادة” عن حضور أولى جلسات محاكمتها بتهمة ارتكاب فعل فاضح على الملأ، وهي الجلسة التي أجلتها إحدى المحاكم المصرية، الأحد، ليوم 7 سبتمبر المقبل لتقديم المستندات.

وأكد المحامي في الدعوى القضائية أن “غادة” تواصلت مع معجبيها، وردّت على تساؤلاتهم، وهي في حالة تشبه السُكر، ومرتدية ملابس نوم، فظهر جزء حساس من جسدها عدة مرات للناس على مواقع التواصل، علما أن الفيديو يذاع في بث مباشر.

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