علق عبد الله العذبة رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية, على الصدمة التي تسبب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبعض دول الخليج العربي بعدما أقر تمديد العمل بالاتفاق النووي الإيراني, رغم وعوده بإلغائه وتمزيقه.

وقال العذبة في تصريحات أدلى بها خلال استضافته على قناة الجزيرة القطرية..” كلنا يتذكر التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بعدما وصل إلى إسرائيل بعد مشاركته في قمة الرياض, إذ أعلن أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ضد “الاتفاق النووي” الإيراني, وكان ذلك محل ترحيب من الجنرال السعودي أنور عشقي, وبعض الخليجيين على أساس أن يكون هناك تحالف, بين إسرائيل وبعض دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الاتفاق النووي الايراني. !

وأضاف العذبة في تعليقه الذي رصدته “وطن” على “تويتر”,” ترامب أكد في خطابه أمام قادة الدول العربية والاسلامية على أن العنوان العريض لقمة الرياض هو “مواجهة إيران ومخاطرها وتواجدها في المنطقة ” وذكر هنا اليمن والعراق ولبنان, ولكن بعد أسبوع من القمة عاد ترامب إلى واشنطن ووقع اتفاقا سريا يتعلق بالتجارة مع إيران تم تسريبه لاحقا.

وتابع ” قال ترامب إن مصالحنا مع إيران شيء وطموح إيران شيء اخر “.

وهنا أضاف العذبة مذكرا بالزيارة التي قام بها الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية “الشقيقة الكبرى”’, إلى واشنطن والذي أكد فيها على خطورة الاتفاق النووي الايراني, وكذلك كلنا يتذكر أن ترامب وعد في الحملة الانتخابية على إلغاء الاتفاق النووي الذي وقعه باراك أوباما وتمزيقه, ونذكر أيضا انه أحال إلى الجهات الامنية في إدارته مراجعة بنود الاتفاق النووي, والذي حصل بعد هذه المراجعة يتضح أن هذا الاتفاق لا يتعارض مع مصالح أمريكا ولذلك قام ترامب تمديده.

لقاء عبدالله بن حمد العذبة كاملا مع #الجزيرة بعد صدمة إقرار الرئيس الأميركي #ترمب الاتفاق النووي مع #إيران "رغم وعوده" وموقف #مجلس_التعاون pic.twitter.com/jvD7t7xKVT — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 19, 2017

وحول العقوبات الأمريكية على إيران.. شبه العذبة هذه العقوبات ومدى فعاليتها بدواء البنادول الذي يزول مفعوله سريعا, مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي يبحث عن مصالح وهذا حال كل الدول ولذلك قال عبارته الشهيرة ” عمل عمل عمل” بالرياض, ولكن بالمقابل يجب أن نبحث نحن عن مصالحنا, يعني هل كان العنوان العريض مواجهة إيران ثم نستيقظ صباحا لنجد دولة قطر محاصرة.

وتساءل العذبة عن دور مجلس التعاون الخليجي بعدما أقر الرئيس الامريكي تمديد الاتفاق النووي مع إيران, قائلاً ” أنا شخصيا لست ضد الاتفاق النووي, وكلنا يعرف أن دول مجلس التعاون رحبت بالاتفاق لاحقا وأرسلنا رسائل إيجابية عن طريق وزير خارجية الكويت إلى ايران للوصول إلى حوار وتفاوض”.

وحول ماذا تريد تلك الدول من ترامب أن يفعل مع إيران قال العذبة ” المراد الغاء الاتفاق النووي, ولكن لا احد يعرف تبعيات إلغاءه, فمنطقتنا لا تحتمل المزيد من الحروب, وهذه هي الرؤية الاستباقية للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الذي دعا حسن روحاني الرئيس الإيراني إلى التفاوض المباشر دون أن يكون بيننا وسيط لا ترامب ولا غيره.

وتابع ” إن تمديد الاتفاق شكل صعقة إلى بعض “مريدي” ترامب في المنطقة, ولكن الغريب في الامر أنه كل ما يتم انتقاد قطر عليه, يقوم الاشقاء في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج القيام به.

وضرب مثالاً على كلامه.. دعوتهم إلى رئيس وزراء العراق حيدر العبادي الذي زار السعودية وكلنا رأينا كيف يتم انتقاد قطر في تعاملها مع العراق في ظل الحكومة الحالية, وفي الوقت ذاته يتم استقبال قاسم الاعرجي في السعودية بالأحضان ويفرش له السجاد الاحمر.

واستغرب العذبة من السياسة الخارجية السعودية التي أثنى عمره فيها الامير سعود بن فيصل سواءً نختلف أم نتفق معه الا أنه بنى سياسة خارجية رصينة يتم نسفها في 40 يوما.

وأضاف ” اعتقد ان بعض المستشارين في السعودية سيذهبون بالمملكة بعيدا, فالمسألة تتعلق باستراتيجيات لا بحرارة الابقار في دولة قطر ولا بالمعدة القطرية, وكلنا يتطلع الان أن يقوم مجلس التعاون الخليجي بدور فعال وانهاء هذا الخلاف حتى لا يتمزق مجلس التعاون ونكون في موقف صعب جداً “.

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