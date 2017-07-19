علّقت المذيعةُ المصرية شيماء جمال، المعروفة إعلاميًا بـِ”مذيعة الهيروين” على قرارات نقابة الإعلاميين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقفها عن العمل، بعد تناولها للهيروين على الهواء.



وأعربت المذيعة عن استيائها من “الحملة الشرسة” التي تواجهها الآن، مشيرة إلى أنها أصبحت حديث “السوشيال ميديا” بالخطأ وليس بالصواب، بعد أن التزمت الصمت وتجاهلت مكالمات الصحافيين لها خلال الساعات الماضية للتعليق على الأزمة.

وذكرت المذيعة المصرية أنها لم تتناول الهيروين، لكنها تناولت مسحوق السكر واصفة ما قامت به بأنه كان عبارة عن مشهد تمثيلي كأي مشهد يظهر في الدراما والأفلام قائلة “مشهد تمثيلي تناولت فيه السكر على أنه هيروين، ويجب محاسبة المسلسلات والأفلام التي تذيع وتصور أكثر من ذلك، بينها الأعمال الفنية في شهر رمضان”. وأوضحت المذيعة أن تناولها للهيروين أو حيازتها له أمر لا يسيء لها بقدر ما يسيء لمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر والأمن المتواجد بها، حيث يتم التفتيش الذاتي وباستخدام الكلاب للتأكد من عدم دخول أية مواد مخدرة أو السماح بأية تجاوزات قائلة ” أنا لست ساذجة كي أحتفظ بهيروين أو أتناوله، ومن يتناولون القضية يبحثون عن السبق وليس الحقيقة”. وقالت شيماء جمال إنها صحافية تحقيقات تقدم برنامج “المشاغبة” على الفضائية التي تعمل بها، مشيرة إلى أن الحلقة تم بثها منذ أكثر من 3 أسابيع، وسمعة القناة أهم مليون مرة من سمعة البرنامج قائلة “أكدت للأستاذ حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين الحقيقة والأستاذ مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى للإعلام على راسي من فوق، وقلت لهم شاهدوا الحلقة كاملة قبل أن تعاقبوني”.

وقررت نقابة الإعلاميين المصريين، وقف المذيعة شيماء جمال مقدمة برنامج ” المشاغبة ” على فضائية “LTC”، لـ3 أشهر، لقيامها بتجربة تعاطي المخدرات على الهواء مباشرة، بعد أن كانت وعدت أحد مشاهديها بذلك.

من جهته، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قراراً بتوجيه إنذار للقناة، وذلك لوقوع تجاوز مهني في برنامج “المشاغبة”، الذي تقدمه الإعلامية، شيماء جمال، لتناولها مخدر الهيروين على الهواء مباشرة، كما قرر وقف البرنامج لمدة حلقتين.

وكانت الإعلامية شيماء جمال، أثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بتجربة تعاطي المخدرات على الهواء مباشرة، واعتبر البعض ما قامت به بمثابة تعليم للراغبين في التعاطي.

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