سخر الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريّان، من ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، بعد تقريرٍ نشره موقعُ ”vice” الأمريكي عن حجم الدعارة في إمارة دبي، والذي ذكر أن رجال “خلفان” يحرسون الملاهي الليلية التي تُلبي الرغبات الدنيئة لمشايخ الإمارات.

وقال “ريّان” في تغريدةٍ على “تويتر”، بنبرةٍ ساخرة: “تراجع ملحوظ في السياحة الجنسية خوفا من زرع ضاحي خلفان كاميرات في فنادق الدعارة التي يحرسها تحدث عنها القواد الاوكراني”.

@Dhahi_Khalfan تراجع ملحوظ في السياحة الجنسية خوفا من زرع ضاحي خلفان كاميرات في فنادق الدعارة التي يحرسها تحدث عنها القواد الاوكراني #الخليج https://t.co/VbsFWGOr5N — جمال ريان (@jamalrayyan) July 19, 2017

وكان تقرير ”vice” الأمريكي، تحدّث عن “القواد” الأوكراني المقيم في دبي (أليكس)، والذي أوضح أبرز ملامح العمل بالجنس في الإمارات.

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وحذّر الإعلاميّ الفلسطينيّ من ضاحي خلفان قائلاً إنّه سجل فيديو مراحل اغتيال القيادي في كتائب القسام الذراع العسكريّ لحركة حماس، محمود المبحوح، من زرعه كاميرات تصوير في فنادق الدعارة التي تحدث عنها القواد الأوكراني في الإمارات.

@Dhahi_Khalfan حذار من ضاحي خلفان الذي سجل فيديو مراحل اغتيال المبحوح من زرعه كاميرات تصوير في فنادق الدعارة التي تحدث عنها القواد الأوكراني https://t.co/ZwHdkGYmKU — جمال ريان (@jamalrayyan) July 19, 2017

وعرضت الجزيرة تقريرا لصحفية أوروبية كشفت فيه عن فضائح توجد بدولة الإمارات العربية من إجبار الفتيات القاصرات على ممارسة الدعارة قائلة إنها وجدت أن اقتصاد البلد يعتمد بنسبة كبيرة جداً على الدعارة الدولية.

وأكدت في تقريرها أنها التقت بفتاة “19 سنة” تمارس الدعارة يومياً مع أكثر من 30 زبون بالإمارات رغماً عنها لتربح المال ولدعم سياحة واقتصاد الإمارات.

وتحدث مواطن إماراتي بالتحقيق، مؤكداً أن الحكومة الإماراتية تجلب فتيات من الهند والصين وشرق أوروبا وروسيا وافريقيا وتحتجزهن بشقق الدعارة لسنوات طويلة دون أن يغادروها.

وأكد مواطن آخر أن الدعارة بالإمارات ليست كأي مكان بالعالم، فهي شبكات دعارة دولية منظمة داخل الشقق، وليست بالشوارع كسائر بلدان العالم.

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