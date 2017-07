رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، على ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية عن حضوره “عشاء سريا” مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الألمانية.

ونشر ترامب مجموعة من التغريدات هاجم فيها وسائل الإعلام، التي نشرت تلك المزاعم.

وقال ترامب “تلك القصة الخبرية الملفقة، التي تتحدث عن عشاء سري مع بوتين، ليست إلا أفكارا مريضة، لقد دعت المستشارة الألمانية كافة زعماء مجموعة العشرين وزوجاتهم إلى هذا العشاء، والصحافة تعلم هذا”.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!

وتابع “وسائل الإعلام المزيفة تصبح غير شريفة بصورة أكبر وأكبر! حتى هذا العشاء الذي تم ترتيبه لـ20 زعيما في ألمانيا يتم تحويله إلى أمر شرير!”.

The Fake News is becoming more and more dishonest! Even a dinner arranged for top 20 leaders in Germany is made to look sinister!

