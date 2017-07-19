شن الكاتب الصحفي العراقي، داوود البصري هجوما عنيفا على ، وذلك بعد استقبالها الحافل لقاسم الأعرجي، وزير الداخلية العراقي والمقرب من قائد فيلق الإيراني .

 

وقال “البصري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بطل الهجوم الإستباقي في العمق الإيراني ملك الملوك محمد بن سلمان في وصلة غرام مع الإرهابي قاسم الاعرجي عبد سليماني؟ فعلا هجوم صاعق حارق!!؟”.

وأضاف في تغريدة أخرى ساخرا: ” نهنئ القيادة الظافرة المنتصرة وبإنضوائها تحت لواء وراية الحاج قاسم سليماني في عقد زواج المسيار والمتعة مع ضباع ولصوص ؟ مبروك”.

وفي رده على من اتهمه بقبض الأموال من قال: ” يتهمني السعوديون وشيعتهم بقبض الريالات القطرية! أقسم بالله العظيم لم أقبض من سوى حفنة كرامة..”.

وأثار استقبال المملكة العربية السعودية، الاثنين، لقاسم الأعرجي الذي يلقب بـ”تلميذ” قاسم سليماني (زعيم فيلق القدس الإيراني)، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للوزير العراقي القيادي في مليشيا بدر بزعامة هادي العامري، تظهر علاقته القوية بقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

 

وبث عدد منهم، مقاطع فيديو تظهر الأعرجي مهاجما المملكة العربية السعودية قبل تسلمه منصب وزير الداخلية في حكومة حيدر العبادي، خلفا للوزير المستقيل القيادي في مليشيا بدر محمد الغبان.

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