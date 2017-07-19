شن الكاتب الصحفي العراقي، داوود البصري هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية، وذلك بعد استقبالها الحافل لقاسم الأعرجي، وزير الداخلية العراقي والمقرب من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال “البصري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بطل الهجوم الإستباقي في العمق الإيراني ملك الملوك محمد بن سلمان في وصلة غرام مع الإرهابي قاسم الاعرجي عبد سليماني؟ فعلا هجوم صاعق حارق!!؟”.

بطل الهجوم الإستباقي في العمق الإيراني ملك الملوك محمد بن سلمان في وصلة غرام مع الإرهابي قاسم الاعرجي عبد سليماني؟

فعلا هجوم صاعق حارق!!؟ pic.twitter.com/5ZSnGQogN1 — داود البصري (@dawoodalbasri) July 18, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى ساخرا: ” نهنئ القيادة السعودية الظافرة المنتصرة وبإنضوائها تحت لواء وراية الحاج قاسم سليماني في عقد زواج المسيار والمتعة مع ضباع ولصوص العراق؟ مبروك”.

نهنيء القيادة السعودية الظافرة المنتصرةوبإنضوائها تحت لواء وراية الحاج قاسم سليماني في عقد زواج المسيار والمتعة مع ضباع ولصوص العراق؟

مبروك. — داود البصري (@dawoodalbasri) July 19, 2017

وفي رده على من اتهمه بقبض الأموال من قطر قال: ” يتهمني السعوديون وشيعتهم بقبض الريالات القطرية! أقسم بالله العظيم لم أقبض من قطر سوى حفنة كرامة..”.

يتهمني السعوديون وشيعتهم بقبض الريالات القطرية!

أقسم بالله العظيم

لم أقبض من قطر سوى حفنة كرامة.. — داود البصري (@dawoodalbasri) July 19, 2017

وأثار استقبال المملكة العربية السعودية، الاثنين، لقاسم الأعرجي الذي يلقب بـ”تلميذ” قاسم سليماني (زعيم فيلق القدس الإيراني)، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للوزير العراقي القيادي في مليشيا بدر بزعامة هادي العامري، تظهر علاقته القوية بقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وبث عدد منهم، مقاطع فيديو تظهر الأعرجي مهاجما المملكة العربية السعودية قبل تسلمه منصب وزير الداخلية في حكومة حيدر العبادي، خلفا للوزير المستقيل القيادي في مليشيا بدر محمد الغبان.

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