وجهت وزارة الخارجية الامريكية اليوم، الأربعاء، تحذيرا لموطنيها من السفر إلى مصر؛ بسبب تهديدات إرهابية محتملة.

وتحت عنوان “تحذير من السفر إلى مصر”، قالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: “ارتكبت عدد من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك داعش، عدة هجمات مميتة في مصر، استهدفت المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والأماكن العامة والمواقع السياحية والطيران المدني ووسائل النقل العام الأخرى، والمرافق الدبلوماسية. ولا يزال الإرهابيون يهددون الأقليات الدينية في مصر ويهاجمون المواقع والأشخاص المرتبطين بالكنيسة القبطية المصرية”.

يشار إلى أن التحذير الأمريكي، هو الثاني من نوعه، خلال أسبوع، بعد تحذير ألماني، الخميس الماضي، من وقوع هجمات إرهابية في مصر.

وكانت برلين، دعت مواطنيها إلى عدم السفر إلى مصر؛ لإحتمال وقوع عمليات إرهابية ضد الأجانب.

ولم تمر 24 ساعة على التحذير الألماني، حتى تعرض منتجع سياحي بمدينة “الغردقة” بمحافظة البحر الأحمر، شرقي البلاد، لهجوم بسكين، راح ضحيته سائحتان ألمانيتان، وأصيب 6 آخرين، وتبناه تنظيم “الدولة الإسلامية”.

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