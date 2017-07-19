أكد رئيس اتحاد العلماء ، الدكتور على أن أي جهد يبذله المسلم للدفاع عن الحق أو الثورة على ، هو جهاد في سبيل الله، موضحا بأن كالرغوة المنتفخة على سطح الماء، على حد وصفه.

 

وقال “القرضاوي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الباطل كالرغوة المنتفخة وكالزَبَد الرابي على سطح الماء، يعلو قليلًا ثم يتلاشى ولا يبقى إلا الماء الخالص”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” كل جهد يبذله المسلم للدفاع عن حق، أو لمقاومة باطل، أو لإقامة عدل، أو للثورة على ظلم؛ هو في سبيل الله”.

واختتم تدويناته بحديث نبوي شريف قائلا: ” في الحديث: “المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم”.

وكانت دول الحصار على قد أصدرت قائمة تشمل 59 شخصية إسلامية وصفتها بالإرهابية، حيث تصدر اسم العلامة يوسف القرضاوي رأس القائمة، في حين لقيت هذه القائمة ردود أفعال غاضبة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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