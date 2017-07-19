أكد رئيس اتحاد العلماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي على أن أي جهد يبذله المسلم للدفاع عن الحق أو الثورة على الظلم، هو جهاد في سبيل الله، موضحا بأن الباطل كالرغوة المنتفخة على سطح الماء، على حد وصفه.

وقال “القرضاوي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الباطل كالرغوة المنتفخة وكالزَبَد الرابي على سطح الماء، يعلو قليلًا ثم يتلاشى ولا يبقى إلا الماء الخالص”.

الباطل كالرغوة المنتفخة وكالزَبَد الرابي على سطح الماء، يعلو قليلًا ثم يتلاشى ولا يبقى إلا الماء الخالص. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) July 19, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” كل جهد يبذله المسلم للدفاع عن حق، أو لمقاومة باطل، أو لإقامة عدل، أو للثورة على ظلم؛ هو في سبيل الله”.

كل جهد يبذله المسلم للدفاع عن حق، أو لمقاومة باطل، أو لإقامة عدل، أو للثورة على ظلم؛ هو في سبيل الله. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) July 19, 2017

واختتم تدويناته بحديث نبوي شريف قائلا: ” في الحديث: “المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم”.

في الحديث: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم». — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) July 19, 2017

وكانت دول الحصار على قطر قد أصدرت قائمة تشمل 59 شخصية إسلامية وصفتها بالإرهابية، حيث تصدر اسم العلامة يوسف القرضاوي رأس القائمة، في حين لقيت هذه القائمة ردود أفعال غاضبة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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