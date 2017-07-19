في رسالة مباشرة إلى الأردن بعد إدانته للإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيليّ، غلعاد إردان، إنّ المسجد الأقصى يقع تحت السيادة الإسرائيليّة، وأنّ إسرائيل هي صاحبة السيادة في الجبل (المسجد الأقصى – الحرم القدسي)، مضيفا بأن موقف الدول الأخرى ليس مهمًا، وإذا تقرر أنّ خطوة معينة لها أهمية معينة، فسيتّم تنفيذها، بحسب قوله.

وقال “إردان” في حوار صحفي مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنّ إسرائيل سيّدة المكان، ولسنا بحاجة لتوصيات من أحد دون النظر إلى آراء الآخرين، الأردن أو غيرها من الدول، ما نراه ضروريًا نفعله، على حدّ تعبيره.

وكان عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرورة إعادة فتح الحرم القدسي الشريف أمام المصلين، حيث أكد التلفزيون الإسرائيلي أنّ الملك عبد الله أجرى مكالمةً هاتفيّةً مع بنيامين نتنياهو حول موضوع الأقصى والممارسات الإسرائيليّة الأخيرة في المنطقة بعد عملية القدس، التي وقعت يوم الجمعة الماضي.

وفي نفس السياق، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” الإسرائيليّ الأسبق آفي ديختر إنّ إسرائيل لن تسمح بتحول المسجد الأقصى إلى مكة ومدينة ثالثة مفتوحة فقط للمسلمين، على حدّ تعبيره.

وجاءت تصريحات ديختر في معرض ردّه على تحذيرات الملك الأردني عبد الله الثاني حول المساس بمكانة الأقصى، وقوله إنّ المسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي الشريف، لا يقبل الشراكة ولا التقسيم.

وأضاف ديختر في تصريح نقله موقع القناة السابعة الإسرائيلية إنّ الفترة الأخيرة تشهد موجة يطلق عليها “الدفاع عن الأقصى”، وأنّ هذا المصطلح توسع ليشمل ليس فقط المسجد الجنوبي المسجد الأقصى، بل لجميع مساحة ما أسماه بـ”جبل الهيكل” بكامله، (في إشارة إلى ساحات الأقصى).

وتابع “ديختر” حديثه قائلًا: “إنّ التفكير القائم على إمكانية السماح للمسلمين بالأقصى بالقيام بكل ما يفعلونه بمكة والمدينة بالسعودية من حيث حظر دخول غير المسلمين إليها لن يحدث بالمسجد الأقصى ولن نسمح بتحقق هكذا فكر ظلامي”، على حدّ تعبيره، مدعيا أنّ إسرائيل ستحترم قدسية المسجد بمدينة القدس، فيما سيتمسك بزعم حقوقه بـ”جبل الهيكل”.

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