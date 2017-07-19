شنَّ الأكاديمي الكويتي، الدكتور نواف جهز العضيله، هجوما عنيفا على دول الحصار على قطر، مطالبا إياها بتوجيه بوصلتها نحو إسرائيل باعتبارها العدو الحقيقي، ودعم حركات بدلا من قطر.

 

وقال “العضيله” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حبيت أذكر في كل مكان وخصوصا العرب بأن القدس مغلقه ومحاصرة من القوات الإسرائيلية وهم نائمون وشاطرين في محاصرة قطر استحوا على دمكم”.

وأضاف في تغريدة أخرى موجها حديثه لدول الحصار: ” نقول لدول الحصار وجهوا بوصلتكم نحو إسرائيل فهي العدو الحقيقي للعرب والمسلمين ولديكم مقاومة حقيقيه في أرض المقدس هي والجهاد فأدعموهم”.

يشار إلى أن دول ( والإمارات والبحرين ومصر) قد فرضت حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها بعد تلفيق تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من خلال اختراق التي أثبت مسؤولون أميركيون أن الاختراق خطط له في وتم تنفيذه من خلال تعاقد بينها وبين قراصنة محترفين.

 

وتشهد مدينة القدس منذ الجمعة الماضية حالة توتر شديدة, عقب عملية فدائية استشهد خلالها 3 شبان فيما قتل جنديين إسرائيليين, أغلق بعدها الاحتلال المسجد الأقصى لأول مرة منذ احتلاله عام 1967 مانعا رفع الآذان والصلاة بداخله, الامر الذي فاقم الأزمة.

 

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