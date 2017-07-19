شنَّ الأكاديمي الكويتي، الدكتور نواف جهز العضيله، هجوما عنيفا على دول الحصار على قطر، مطالبا إياها بتوجيه بوصلتها نحو إسرائيل باعتبارها العدو الحقيقي، ودعم حركات المقاومة بدلا من حصار قطر.

وقال “العضيله” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حبيت أذكر المسلمين في كل مكان وخصوصا العرب بأن القدس مغلقه ومحاصرة من القوات الإسرائيلية وهم نائمون وشاطرين في محاصرة قطر استحوا على دمكم”.

حبيت أذكر المسلمين في كل مكان وخصوصا العرب بأن القدس مغلقه ومحاصرة من القوات الإسرائيليه وهم نائمون وشاطرين في محاصرة قطر استحوا على دمكم — د. نواف جهز العضيله (@nawafjahaz) July 18, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى موجها حديثه لدول الحصار: ” نقول لدول الحصار وجهوا بوصلتكم نحو إسرائيل فهي العدو الحقيقي للعرب والمسلمين ولديكم مقاومة حقيقيه في أرض المقدس هي حماس والجهاد فأدعموهم”.

نقول لدول الحصار وجهوا بوصلتكم نحو إسرائيل فهي العدو الحقيقي للعرب والمسلمين ولديكم مقاومة حقيقيه في أرض المقدس هي حماس والجهاد فأدعموهم — د. نواف جهز العضيله (@nawafjahaz) July 18, 2017

يشار إلى أن دول (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قد فرضت حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها بعد تلفيق تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من خلال اختراق وكالة الانباء القطرية التي أثبت مسؤولون أميركيون أن الاختراق خطط له في الإمارات وتم تنفيذه من خلال تعاقد بينها وبين قراصنة محترفين.

وتشهد مدينة القدس منذ الجمعة الماضية حالة توتر شديدة, عقب عملية فدائية استشهد خلالها 3 شبان فيما قتل جنديين إسرائيليين, أغلق بعدها الاحتلال المسجد الأقصى لأول مرة منذ احتلاله عام 1967 مانعا رفع الآذان والصلاة بداخله, الامر الذي فاقم الأزمة.

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