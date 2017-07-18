علق وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، على خبر ضلوع دولة الإمارات العربية المتحدة في اختراق وكالة الأنباء القطرية الرسمية، ونشرها لتصريحات مزورة منسوبة لأمير البلاد.

واعتبر آل خليفة، في تغريدة أمس الاثنين، أن “اتهام الإمارات بالاختراق هي أحدث محاولات الأعداء للإساءة ولصب الزيت على النار وتحويل الانتباه عن الحقائق. انتبهوا”.

اتهام الامارات بالاختراق هي أحدث محاولات الأعداء للإساءة و لصب الزيت على النار و تحويل الانتباه عن الحقائق . انتبهوا .. — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) July 17, 2017

وأضاف وزير الخارجية البحريني: “أخي الدكتور أنور قرقاش (وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية) عبر عن ما في نفوسنا اليوم في لندن. لا نطلب إلا الحق والصلاح للجميع. ولا نريد إلا التكاتف الصحيح والصدق والالتزام.”

اخي الدكتور انور قرقاش عبر عن ما في نفوسنا اليوم في لندن .لا نطلب الا الحق و الصلاح للجميع . و لا نريد الا التكاتف الصحيح و الصدق و الالتزام — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) July 17, 2017

وكانت صحيفة “الواشنطن بوسط” الأمريكية أفادت بأن مسؤولين في المخابرات الأمريكية كشفوا أن الإمارات هي التي قامت بقرصنة حساب وكالة الأنباء القطرية في شهر أيار/مايو الماضي، وفبركت تصريحات للأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وكذبت الإمارات ما جاء في تقرير “الواشنطن بوسط”، وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في وقت سابق من الاثنين، ردا على سؤال بعد كلمة ألقاها أمام “تشاتام هاوس” في لندن إن “قصة واشنطن بوست ليست صحيحة، ليست صحيحة أبداً،” متابعا بأن القصة “ستموت” في الأيام القليلة القادمة.

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