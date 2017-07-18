وجه نجل شقيق الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح رسالة تهديد مبطنة لوزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبد الله آل سعود على خلفية زيارة الأخير إلى منطقة نجران الحدودية مع اليمن.

هذة الزيارة قد تكون الآخيرة لآمير سعودي لمدينة نجران #معركة_قطع_النفس_الطويل https://t.co/Xb7MinoNGr — طارق محمد صالح (@tarikyemen) ١٧ يوليو، ٢٠١٧

وأعاد طارق محمد صالح نشر تغريدة لحساب يحمل اسم الأمير متعب تناول صورة لما قال إنها زيارة له للمنطقة لـ”تفقد قوات الحرس الوطني والقوات المرابطة بـالحد الجنوبي”، وقال معلقا على ذلك في حسابه على “تويتر”: “هذه الزيارة قد تكون الأخيرة لأمير سعودي لمدينة نجران”.

وغالبا ما تتعرض مدينة نجران لقصف مصدره الأراضي اليمنية يوقع قتلى وجرحى من المواطنين السعوديين، مع استمرار المعارك بين التحالف العربي الذي تقوده الرياض من جهة والمسلحين الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة أخرى.

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