وجه نجل شقيق مبطنة لوزير الحرس الوطني السعودي على خلفية زيارة الأخير إلى منطقة الحدودية مع اليمن.

وأعاد طارق محمد صالح نشر تغريدة لحساب يحمل اسم الأمير متعب تناول صورة لما قال إنها زيارة له للمنطقة لـ”تفقد قوات الحرس الوطني والقوات المرابطة بـالحد الجنوبي”، وقال معلقا على ذلك في حسابه على “تويتر”: “هذه الزيارة قد تكون الأخيرة لأمير سعودي لمدينة نجران”.

وغالبا ما تتعرض مدينة نجران لقصف مصدره الأراضي اليمنية يوقع قتلى وجرحى من المواطنين السعوديين، مع استمرار المعارك بين الذي تقوده الرياض من جهة والمسلحين الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة أخرى.

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