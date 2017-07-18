أكدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بقائها في برنامج المواهب “ذا فويس كيدز”، وذلك في سياق تعليقها على الأنباء التي راجت مؤخراً وتحدثت عن انسحاب اعضاء في لجنة تحكيم البرنامج وطرح اسماء بديلة.

وحول ما ذكرته بعضُ وسائل الإعلام عن اختيار الفنّان الفلسطينيّ محمّد عسّاف مكان الفنّان كاظم الساهر في البرنامج المواهب “ذا فويس كيدز” قالت إنّها لا تنزعج من هويّة الشخص الذي سيكون إلى جانبها ضمن لجنة التحكيم.

وأضافت: “ولو كان هذا الشخص هو محمد عسّاف الذي يغنّي منذ سنتين أو ثلاثة، إلاّ أنّه نجم ولديه جمهور كبير يحبّه، وأنا بدأت كما محمد عسّاف، وكنت أتمنّى أنّ المشهورين أكثر منّي يشجّعوني، ولذلك من المؤكّد أنّي سأشّجع محمّد عسّاف”.

يُشار إلى أانّ المتحدّث الرسمي باسم مجموعة MBC، مازن حايك خرج عن صمته، مؤخراً، ليردّ على الانباء التي تحدّثت مؤخراً عن تغيير أعضاء لجنة تحكيم The Voice، وغيره من برامج المواهب التي تنتجها MBC.

وقال “حايك” على حسابه في “تويتر”: “بالنسبة للمسائل المثارة حالياً في الاعلام وعلى شبكات التواصل، حول أسماء النجوم- أعضاء لجان التحكيم والمدرّبين في برامج MBC للمواهب… يهمّنا أن نؤكّد بأن الصورة لم تكتمل بعد، وسنُعلن رسمياً عن التفاصيل المتعلقة بالتبديلات والتغيرات في تلك البرامج الرائدة، في حينه…”.

وأضاف: “الانتظار، معظم ما يشاع ويتم تداوله بخصوص أسماء النجوم في تلك البرامج، هو تكهنات وتحليلات مبنية على اخبار غير مؤكّدة أو غير دقيقة…”.

وختم: “أخيراً، إن مسألة إعلان أسماء النجوم-أعضاء لجان التحكيم والمدرّبين هي حصراً في عهدة MBC، وتبقى رهن اتمام التفاصيل التعاقدية والاجرائية”.

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