أعلن السياسي الكويتي ناصر الدويلة عضو مجلس الأمة سابقا, توقفه عن الخوض فيما أسماه “النزاع الخليجي”, نظرا لهدوء الأوضاع وزوال الخطر عن قطر.

وأضاف الدويلة في تغريدة مثيرة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها, “وطن”, ” نظرا لهدوء الاوضاع و زوال الخطر عن قطر و تمكن قطر من تأمين نفسها فإنني اعلن توقفي مؤقتا عن الخوض في النزاع الخليجي لعل الله ان يصلح احوالنا “.

نظرا لهدوء الاوضاع و زوال الخطر عن قطر و تمكن قطر من تأمين نفسها فإنني اعلن توقفي مؤقتا عن الخوض في النزاع الخليجي لعل الله ان يصلح احوالنا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 18, 2017

ولم يكشف الدويلة تفاصيل أكثر في تغريدته عن كيفية تأمين قطر لنفسها وكذلك الخطر الذي زال-حسب قوله- في الوقت الذي ما زالت فيه دول الحصار “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”, يهاجمون قطر ليل نهار بهدف شيطنتها وإلصاق تهمة الارهاب بها كما زعموا.

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