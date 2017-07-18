أعلن السياسي الكويتي عضو مجلس الأمة سابقا, توقفه عن الخوض فيما أسماه “النزاع الخليجي”, نظرا لهدوء الأوضاع وزوال الخطر عن .

 

وأضاف الدويلة في تغريدة مثيرة على موقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها, “وطن”, ” نظرا لهدوء الاوضاع و زوال الخطر عن قطر و تمكن قطر من تأمين نفسها فإنني اعلن توقفي مؤقتا عن الخوض في النزاع الخليجي لعل الله ان يصلح احوالنا “.

ولم يكشف الدويلة تفاصيل أكثر في تغريدته عن كيفية تأمين قطر لنفسها وكذلك الخطر الذي زال-حسب قوله- في الوقت الذي ما زالت فيه دول الحصار “ والإمارات والبحرين ومصر”, يهاجمون قطر ليل نهار بهدف شيطنتها وإلصاق تهمة بها كما زعموا.

 

Also published on Medium.