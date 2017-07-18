اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الحماس الذي أظهره الشعب التركي في “يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية”، بـ 15 يوليو/ تموز الجاري، دليلاً على شجاعته في إحباط المحاولة الانقلابية قبل عام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحث الطرفان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.بحسب مصادر في رئاسة الجمهورية التركية

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وتصدى المواطنون في الشوارع للانقلابيين، إذ توجهوا بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بالمدينتين، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

Also published on Medium.