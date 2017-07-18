ألقى أعوانُ مركز المنصورة في ولاية القيروان بتونس، الثلاثاء، القبض على 4 أشخاص بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، بتهمة ممارسة الدّعارة، بإحدى المنازل بحيّ “إبن الجزار” بالمنصورة.

ووفقَ ما ذكرت وسائلُ إعلامٍ تونسيّة، فإنّ الفتاة القاصر اختفت عن الانظار منذ ما يزيد عن 20 يوما وقد أبلغت أسرتُها الجهات المختصة، التي باشرت التحقيق والبحث.

وأوضحت أنّه تمّ العثورُ على الفتاة بمنزل مع بقية المتهمين وهم (رجل وامراتان)، واتضح أنّ المنزل مؤجّر من قِبَلِ راقصةٍ تستغله للدّعارة.

وتم توقيف المتهمين الأربعة بإذنِ النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم.

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