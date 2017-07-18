قال عبدالله بن حمد العطيه نائب رئيس مجلس الوزراء سابقاً, إن دول الحصار وصلت إلى “الافلاس” السياسي بعدما, حاولوا شيطنة قطر وإتهامها بدعم الإرهاب, مشيراً إلى أن دول الحصار صرفت “مئات الملايين” لإقناع دول العالم أننا إرهابيين لكنهم فشلوا.

وأضاف العطيه في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية وفق ما رصدته “وطن”, “عندما أفلسوا سياسيا في اقناع الاخرين بأن قطر دولة إرهابية, ذهبوا إلى لندن وانصدموا صدمة رهيبة عندما طلبوا منهم البريطانيين “براهين” عما يزعمونه.

وتابع قائلاً ” لقد صرفوا مئات الملايين في أمريكا للدفع باللوبيات لمساندتهم حتى يضحكوا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الكونجرس ومجلس الشيوخ والصحافة الأمريكية فإرد عليهم الأمر.

وقال” كلنا رأينا رئيس لجنة العلاقات السياسية في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو واحد من أهم قيادات الحزب الجمهوري يرد بقوة على دول التحالف ويتهمهم بمحاولة شيطنة قطر وأنهم من يدعمون الإرهاب “.

الوجيه / عبدالله بن حمد العطيه نائب رئيس مجلس الوزراء سابقاً : دول الحصار أفلست سياسياً بعد صرف الملايين لإقناع العالم أن قطر دولة إرهابية! pic.twitter.com/BtDoat1R1u — خالد جاسم (@khalidjassem74) July 18, 2017

كما كان موقف وزارتي الدفاع الأمريكية والخارجية كذلك أن ليس لديهم أي اثبات ضد قطر ورأينا وزير الخارجية الأمريكي في مجلس الشيوخ ومجلس الموازنة عندما سأله أحد النواب ما رأيك بالإخوان المسلمين فقال ليس لدينا اثبات أنهم إرهابيين.

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