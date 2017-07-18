أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية عن وصول المسلحة إلى دولة .

وعقب وصول هذه الدفعة التعزيزية وانضمامها إلى القوات التركية الموجودة حاليا في الدوحة، باشرت المهام المشتركة بينها وبين القوات المسلحة القطرية في إطار المشترك بين قطر وتركيا، تفعيلا لبنود الاتفاقيات الدفاعية بين البلدين.

ويأتي هذا التعاون الدفاعي بين الدوحة وأنقرة ضمن النظرة الدفاعية المشتركة لدعم جهود والتطرف وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

يذكر أن تباشر مهامها التدريبية منذ وصول طلائعها الأولى إلى الدوحة في 19 يونيو/حزيران الماضي، وقد أجرت هذه القوات تدريباتها العسكرية في بالعاصمة القطرية الدوحة.

 

وأقر البرلمان التركي في 8 يونيو/حزيران الجاري بالأغلبية الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين وقطر والتي أبرمت أواخر عام 2015 وعدلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وهي تمنح حق إقامة قواعد عسكرية في قطر ونشر قوات عسكرية يتم تحديد حجمها بتوافق البلدين.

 

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