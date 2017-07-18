أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية عن وصول الدفعة السادسة من القوات التركية المسلحة إلى دولة قطر.

وعقب وصول هذه الدفعة التعزيزية وانضمامها إلى القوات التركية الموجودة حاليا في الدوحة، باشرت المهام المشتركة بينها وبين القوات المسلحة القطرية في إطار التعاون العسكري المشترك بين قطر وتركيا، تفعيلا لبنود الاتفاقيات الدفاعية بين البلدين.

ويأتي هذا التعاون الدفاعي بين الدوحة وأنقرة ضمن النظرة الدفاعية المشتركة لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن القوات المسلحة التركية تباشر مهامها التدريبية منذ وصول طلائعها الأولى إلى الدوحة في 19 يونيو/حزيران الماضي، وقد أجرت هذه القوات تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأقر البرلمان التركي في 8 يونيو/حزيران الجاري بالأغلبية الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين تركيا وقطر والتي أبرمت أواخر عام 2015 وعدلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وهي تمنح تركيا حق إقامة قواعد عسكرية في قطر ونشر قوات عسكرية يتم تحديد حجمها بتوافق البلدين.

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