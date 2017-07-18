تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي, فيديو أظهر مسن فلسطيني من مرابطي المسجد الذين هبوا للدفاع عن المسجد الذي أغلقه جنود الاحتلال في وجه المصلين وهو يصرخ في وجه حاول إبعاده عن بوابات المسجد قائلاً له “طخني.. أنا جاي أستشهد”.

 

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “”, جنود الاحتلال وهم يلاحقون شبان مقدسيين غاضبين هبوا للدفاع عن , رددوا هتافات بالروح بالدم نفديك يا أقصى.

وظهر المسن وهو يتصدى لأحد جنود الاحتلال الذي حاول دفعه للابتعاد عن مكان الرباط أمام احدى بوابات الأقصى, الامر الذي دفع المسن للصراخ في وجه الجندي قائلا له ” طخني.. أنا جاي أستشهد”.

 

وتشهد مدينة منذ الجمعة الماضية حالة توتر شديدة, عقب عملية فدائية استشهد خلالها 3 شبان فيما جنديين إسرائيليين, أغلق بعدها الاحتلال المسجد الأقصى لأول مرة منذ احتلاله عام 1967 مانعا رفع الآذان والصلاة بداخله, الامر الذي فاقم الأزمة.

 

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