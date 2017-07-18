تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي, فيديو أظهر مسن فلسطيني من مرابطي المسجد الأقصى الذين هبوا للدفاع عن المسجد الذي أغلقه جنود الاحتلال في وجه المصلين وهو يصرخ في وجه جندي إسرائيلي حاول إبعاده عن بوابات المسجد قائلاً له “طخني.. أنا جاي أستشهد”.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, جنود الاحتلال وهم يلاحقون شبان مقدسيين غاضبين هبوا للدفاع عن المسجد الأقصى, رددوا هتافات بالروح بالدم نفديك يا أقصى.

مسن فلسطيني من مرابطي #المسجد_الأقصى

يصرخ بوجه جندي صهيوني:(طخني؛ أنا جاي أستشهد)

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إن كان للشجاعة والرجولة عنوان..فهذا الرجل المسن عنوانها💔 pic.twitter.com/XKYECiU7hn — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) July 18, 2017

وظهر المسن وهو يتصدى لأحد جنود الاحتلال الذي حاول دفعه للابتعاد عن مكان الرباط أمام احدى بوابات الأقصى, الامر الذي دفع المسن للصراخ في وجه الجندي قائلا له ” طخني.. أنا جاي أستشهد”.

وتشهد مدينة القدس منذ الجمعة الماضية حالة توتر شديدة, عقب عملية فدائية استشهد خلالها 3 شبان فيما قتل جنديين إسرائيليين, أغلق بعدها الاحتلال المسجد الأقصى لأول مرة منذ احتلاله عام 1967 مانعا رفع الآذان والصلاة بداخله, الامر الذي فاقم الأزمة.

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