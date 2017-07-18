أثار حوار دار بين العاهل السعـودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز” ووزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” خلال استقباله في جدة قبل أيام جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال مقطع فيديو استعرض جانبا من اللقاء، قال “تيلرسون” للملك “سلمان” إنه ينقل تحيات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “دونالد ترامب” ليرد عليه الملك “سلمان” بالقول: “شكرا لك.. أنا ابني خالد معينه سفير في أمريكا”.

وفجرت جملة الملك سلمان سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

سلمان لوزير الخارجية الأمريكي: أنا ابني خالد معين سفير في أمريكا!

زهايمر أم خرف؟ pic.twitter.com/ryRslmKA94 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 18, 2017

وكان الملك «سلمان» قد أصدر في أبريل/نيسان الماضي، قرارا أعفى بموجه الأمير «عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله» من منصبه كسفير للمملكة في أمريكا وعين بدلا منه ابنه الأمير «خالد.

وولد الأمير «خالد» في مدينة الرياض عام 1988 وأنهى دراسته الثانوية عام 2006 ثم انتقل لكلية الملك فيصل الجوية لتعلم الطيران، وابتعث إلى الولايات المتحدة لدراسة الطيران في قاعدة كولومبوس بولاية مسيسيبي وتخرج عام 2009 برتبة ملازم طيار.

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