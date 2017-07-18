أغميَ على رجلٍ شاهدَ صديقه وهو يتعرّض لإصاباتٍ حرجة في بطنه بعد أن فَقدَ السيطرة على منشارٍ للخشب، قبل أن يكتشف أن ما حدث كان عبارة عن “مقلب”.

وأظهرت لحظة مروعة فقدان “توم دانيال” وعيَهُ لفترةٍ قصيرة، بعد رؤية صديقه “هانسن سيلت” الذي أدّى المقلب بحرفيّة عالية، حيث استغل انشغال صديقه في اصلاحَ عطل ٍ بمحرك السيّارة ليقوم باستبدال المنشار الذي كان يستخدمه في نشر الخشب بآخر، بعد أن هيّأ نفسه، ووضع الدماء “الوهمية” على ملابسه، كي تظهر أنها من جراء الإصابة بالمنشار، وذلك عندما كانا يعملان معاً في مرآب، بمدينة “تروندهايم” في النرويج.

وسقط “دانيال” أرضاً من هول المشهد “المزيف” الذي اكتشفه لاحقاً، بعدما نهض “سيلت” عن الأرض، وأخبره أنه ما حدث “مقلباً”.

Also published on Medium.