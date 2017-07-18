استيقظت مدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، على وقع أمطار غزيرة، أثرت على مختلف مناحي الحياة فيها.
وهطلت أمطار كثيفة مصحوبة بالبرق والرعد في ساعات الصباح، وتجمعت مياه الأمطار في الشوارع، وأعاقت حركة المرور.
نغبطكم ع الـ #yağmur يا ربع #إسطنبول ⛈#تركيا#turkey#İstanbul#kilis 🔥🌞 pic.twitter.com/YpcepvaY63
— أحمد الشيخ علي (@lattakian111) July 18, 2017
اسطنبول هذا الصباح #İstanbul #yağmur pic.twitter.com/0OCDWprEFg
— AHMAD GHANNAM (@fayadghannam) July 18, 2017
#Istanbul
امطار غزيرة على اسطنبول ساعات الصباح الأولى ⛈🌨 pic.twitter.com/bL6LHvi7fj
— الغادة (@ghada_sabra) July 18, 2017
كما تسببت الأمطار في حدوث سيول أدّت إلى انجراف بعض الأشجار والأعمدة على الطرقات، فضلاً عن الاختناقات المرورية.
شوارع #اسطنبول تغرق من شدة الأمطار#yağmur#istanbul #حاجه_تنتظرها_بفارغ_الصبر#صورتك_وتعليقك pic.twitter.com/47Ccyq3HMt
— ѕ α ʀ ı ș 👑 أشّقَـر (@Mo7gul) July 18, 2017
#yağmur #Istanbul 🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌊pic.twitter.com/Grm7V3uQPn
— hydrachiro (@hydrachiro) July 18, 2017
واحتمى بعض المواطنين بمواقف الحافلات وأسفل جسور المشاة والأماكن التي لا يصلها المطر.
#KılıçdaroğluNeSöyledi #İstanbul'a yeni proje… Yüzen metro…🤔😋😜 @ATuncayOzkan @herkesicinCHP @istanbulbld @TC_istanbul pic.twitter.com/bSpFHqPibh
— 🇹🇷MYWAY🇹🇷 (@myway_06) July 18, 2017
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