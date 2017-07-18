استيقظت مدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، على وقع أمطار غزيرة، أثرت على مختلف مناحي الحياة فيها.

وهطلت أمطار كثيفة مصحوبة بالبرق والرعد في ساعات الصباح، وتجمعت مياه الأمطار في الشوارع، وأعاقت حركة المرور.

#Istanbul

امطار غزيرة على اسطنبول ساعات الصباح الأولى ⛈🌨 pic.twitter.com/bL6LHvi7fj — الغادة (@ghada_sabra) July 18, 2017

كما تسببت الأمطار في حدوث سيول أدّت إلى انجراف بعض الأشجار والأعمدة على الطرقات، فضلاً عن الاختناقات المرورية.

واحتمى بعض المواطنين بمواقف الحافلات وأسفل جسور المشاة والأماكن التي لا يصلها المطر.

Also published on Medium.