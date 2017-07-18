ضمت قائمة السيدات العربيات الأقوى لعام 2017، التي تصدرها مجلة “فوربس” الشرق الأوسط، أسماء ست نساء مغربيات.

وهؤلاء النسوة المغربيات هنّ “نزهة حياة، رئيسة مجلس إدارة الهيأة المغربية لسوق الرساميل، وريتا ماريا زنيبر، الرئيسة التنفيذية لديانا القايضة، ومريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وسلوى أخنوش، رئيس مجموعة أسكال، وسعيدة العمراني نائب رئيس مجموعة سفاري، وليلى مومو، الرئيسة التنفيذية لوفا سلف”.

وتقدمت “نزهة حياة” بثلاثة مراكز، محتلة الرتبة السادسة عام 2017 عوض التاسعة السنة الماضية، فيما دخلت الترتيب ريتا زنيبر، محتلة المرتبة 29، بعد أن “اختفت” عن القائمة السنة الماضية، وجاءت بنصالح شقرون في المرتبة 30 بعد أن كانت في المرتبة 52 السنة الماضية، فيما تقدمت سلوى أخنوش على ليلى مامو، والعمراني محتلة المرتبة 53 متقدمة بـ9 مراكز، أمام تراجع مامو من المرتبة 59 إلى 62، والعمراني من المرتبة 36 إلى المرتبة 54.

وحافظت السعودية لبنى العليان، رئيسة أكبر المجموعات العائلية في المملكة العربية السعودية، على المرتبة الأولى، والمصرية لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري على المرتبة الثانية، والإماراتية رجاء عيسى القرق، المديرة الإدارية لمجموعة عيسى صالح على المرتبة الثالثة.

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