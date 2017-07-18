ذكر حساب “العهد الجديد” على “”، أنّ وليّ العهد السعوديّ ، سيبدأ بتهيئة المجتمع السّعودي لمرحلة عزل والده ؛ لأنّ “وضعه الصحي لا يؤهله لإدارة الدولة”.

 

وقال “العهد الجديد” الذي يُعرّف نفسه بأنه “راصد قريب من غرف صناعة القرار”: “الآن وبعد أن عزل بن نايف سيعمل بن سلمان على تكثيف الظهور الإعلامي لوالده ليهيئ المجتمع لمرحلة عزله حيث لم يعد وضعه الصحي يؤهله لإدارة الدولة”.

وأضافَ أنّه في الفترة الماضية كان “ابن سلمان” لايسمح بالظهور الإعلامي لوالده باستمرار خشية وقوعه في مزالق كلامية قد تحسب لصالح الأمير وتكشف وضع الملك الصحي.

 

يُذكر أنّ حساب “العهد الجديد” كشف قبل ذلك عن أنّه تمّ الاتفاقُ رسمياً على تنازل الملك سلمان بن عبد العزيز عن الحكم لابنه وليّ العهد الجديد “محمد”.

 

وقال إنّه يجري الآن الإعداد والتهيئة لتنصيب محمد بن سلمان، ملكاً للسعودية، مشيراً إلى أنّه لم يُقرر إلى الآن موعد الإعلان.

 

يُشار إلى أنّ عيّن، فجر الأربعاء 21/حزيران الماضي، نجله الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بموجب أمر ملكي وأعفى الأمير محمد بن نايف من مناصب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

 

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