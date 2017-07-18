ذكر حساب “العهد الجديد” على “تويتر”، أنّ وليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان، سيبدأ بتهيئة المجتمع السّعودي لمرحلة عزل والده الملك سلمان؛ لأنّ “وضعه الصحي لا يؤهله لإدارة الدولة”.

وقال “العهد الجديد” الذي يُعرّف نفسه بأنه “راصد قريب من غرف صناعة القرار”: “الآن وبعد أن عزل بن نايف سيعمل بن سلمان على تكثيف الظهور الإعلامي لوالده ليهيئ المجتمع لمرحلة عزله حيث لم يعد وضعه الصحي يؤهله لإدارة الدولة”.

الآن وبعد أن عزل بن نايف سيعمل بن سلمان على تكثيف الظهور الإعلامي لوالده ليهيئ المجتمع لمرحلة عزله حيث لم يعد وضعه الصحي يؤهله لإدارة الدولة — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٨ يوليو، ٢٠١٧

وأضافَ أنّه في الفترة الماضية كان “ابن سلمان” لايسمح بالظهور الإعلامي لوالده باستمرار خشية وقوعه في مزالق كلامية قد تحسب لصالح الأمير محمد بن نايف وتكشف وضع الملك الصحي.

في الفترة الماضية كان بن سلمان لايسمح بالظهور الإعلامي لوالده باستمرار خشية وقوعه في مزالق كلاميةقد تحسب لصالح بن نايف وتكشف وضع الملك الصحي — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٨ يوليو، ٢٠١٧

يُذكر أنّ حساب “العهد الجديد” كشف قبل ذلك عن أنّه تمّ الاتفاقُ رسمياً على تنازل الملك سلمان بن عبد العزيز عن الحكم لابنه وليّ العهد الجديد “محمد”.

وقال إنّه يجري الآن الإعداد والتهيئة لتنصيب محمد بن سلمان، ملكاً للسعودية، مشيراً إلى أنّه لم يُقرر إلى الآن موعد الإعلان.

يُشار إلى أنّ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عيّن، فجر الأربعاء 21/حزيران الماضي، نجله الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بموجب أمر ملكي وأعفى الأمير محمد بن نايف من مناصب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

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