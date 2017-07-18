هاجم رئيس “الكنيست” الإسرائيلي يولي إيدلشتاين، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، على خلفية تصريحاته بشأن الإجراءات الإسرائيلية بالقدس والأقصى.

وطالب يولي إيدلشتاين الطراونة بالسكوت، قائلا له “من الأفضل أن تسكت”.

وأضاف رئيس الكنيست: “حصل أمس حدث برلماني خطير جدا، في الوقت الذي كنا نتألم من العملية التي قتل فيها شرطيان في الحرم القدسي وقف الطراونة وقال “الشهداء يسقون الأرض الطاهرة”، حسب قول إيدلشتاين.

وكان مجلس النواب الأردني أكد أن تمادي السلطات الإسرائيلية وفداحة ما يرتكب من جرائم سيظل السبب في إشعال نار الانتقام.

وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة في كلمة تبناها مجلس النواب، مساء الأحد الماضي، إن “تطاول الاحتلال على أقدسِ المقدسات في القدس والأقصى والحرم القدسي الشريف، سيظل سببا في استمرار المقاومة التي لن تستكين عند ظلم أو جبروت”.

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