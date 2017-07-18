أقرت الفتاة السعودية “خلود مودل” والتي أثارت ضجةً كبيرة بعدما ظهرت تتجول بملابس “مثيرة” في منطقة أشيقر شمال شرق العاصمة الرياض، في التحقيقات بقيامها بزيارة القرية التراثية برفقة محرمها.

وأضافت أن المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل انتشرت بواسطة حساب مضاف لديها دون علمها.وفقَ الناطق الإعلامي لشرطة الرياض

وكانت الفتاة المعروفة بلقب “خلود مودل” على موقع “سناب شات” قد ظهرت في مقطع فيديو بملابس متحررة في مكان عام في السعودية في مشهد غير مألوف بالسعودية التي تفرض على نسائها بالقانون ارتداء ملابس محتشمة.

يشار إلى أن القرية التراثية بأشيقر تعد أحد المعالم السياحية الهامة في المنطقة الوسطى بالسعودية، حيث يتوافد إليها عشرات آلاف السياح سنوياً.

وسبق أن رصدت الأجهزة المختصة تداول سعوديين لمقطع فيديو يظهر “مودل خلود” بملابس كاشفة في القرية التراثية، وتمكنت بعد تحريات مكثفة من تحديد هويتها وإلقاء القبض عليها.

ووفق بيان الشرطة السعودية، تم إشعار النيابة العامة بمنطقة الرياض بإكمال الإجراءات القانونية.

Also published on Medium.